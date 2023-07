Il chip A17 Bionic potrebbe essere il più grande sviluppo degli ultimi anni

Riservato agli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, il futuro chip A17 Bionic di Apple potrebbe essere uno dei più avanzati degli ultimi anni. L’energia e il risparmio energetico dovrebbero aumentare.

Ogni anno, l’arrivo di un nuovo chip progettato da Apple nei futuri iPhone è sinonimo degli stessi cambiamenti. Guadagno energetico, risparmio energetico, prestazioni migliori… Apple rivede costantemente la sua formula per giustificare l’acquisto di un nuovo iPhone. Quest’anno, Apple intende anche ripetere l’esperienza dell’iPhone 14, ovvero mantenere il nuovo chip per l’iPhone 15 Pro e mantenere il chip dell’iPhone 14 Pro per i modelli “normali”.

secondo l’informazione, Il nuovo chip di Apple dovrebbe seguire la stessa architettura del chip M3 per Mac e MacBook, con una precisione di incisione di 3 nm, che porterà molti vantaggi a questo chip. Nonostante Apple non abbia ancora ufficializzato il chip, i primi Pro si sono presentati con risultati francamente impressionanti, avvicinandosi a quelli del Mac.

In un singolo core, il chip A17 Bionic ottiene un punteggio totale di 3986 punti, rispetto ai 2504 punti del chip A16 Bionic. Il contrasto è ancora più pronunciato se guardiamo ai punteggi multi-core, con il chip futuristico che ottiene 8.841 punti, con il chip A16 Bionic che ottiene “solo” 6.314 punti. Un enorme aumento di potenza per il futuro iPhone 15 Pro.

