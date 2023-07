ChatGPT può ricordare la tua identità per ridurre le dimensioni della richiesta

ChatGPT vuole saperne di più su di te per adattare le sue risposte alla tua professione, passione o necessità senza dover ripetere tutto ad ogni richiesta. Questa nuova funzionalità sperimentale è apparsa tra gli abbonati ChatGPT Plus.

Gli utenti frequenti di ChatGPT lo sanno fin troppo bene e devono essere il più precisi possibile nelle loro domande per ottenere le risposte più pertinenti dal bot OpenAI. Ciò può causare richieste lunghe e ripetitive, soprattutto nell’applicazione mobile. Infatti, non appena iniziamo una nuova discussione con il bot, quest’ultimo si dimentica della conversazione precedente. L’ultima versione delle offerte ChatGPT Nuova funzione demo, “Custom Help”consentendo all’utente di fornire alcune informazioni personali.

ChatGPT ha memoria

può essere Sono un insegnante di scuola »: Ogni volta che fai una domanda sulla luna o sul pianeta, ChatGPT adatterà la risposta alla professione e all’età dei bambini in età scolare. Non c’è bisogno di specificarlo ad ogni ordine! In un’altra variante, l’utente può specificare nelle sue “istruzioni personalizzate” che sta cucinando per una famiglia di sei persone. Quando richiede una ricetta da ChatGPT, il bot suggerirà ricette in porzioni da sei.

È anche possibile dire a ChatGPT come si vuole che risponda (in tono formale per esempio), la lunghezza e il formato delle risposte (in una tabella, sotto forma di liste, ecc.), come deve rivolgersi all’utente, se il bot deve rimanere neutrale o, al contrario, se può esprimere “pareri”.

Questa nuova funzionalità è ora disponibile per gli abbonati ChatGPT Plus. È compatibile con i plugin (che possono ricordare la città in cui vivi se le informazioni sono inserite nelle istruzioni personali). Per quanto riguarda la riservatezza, le istruzioni possono essere utilizzate per migliorare il servizio, ma è possibile disattivare questa condivisione di informazioni nelle impostazioni.

Questa è una funzione sperimentale e, come tutte le versioni beta, può contenere bug. Per attivarlo, vai su Impostazioni, quindi tocca il nome dell’account per inserire le istruzioni.

