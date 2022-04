Sony prepara l’emulazione del gioco PS3

Les jeux PS3 pourraient bientôt être retrocompatibili sulla PS5. Suite à la déception du PlayStation Plus Premium qui non viene caricata la ricarica della PS3, un insider etime da Sony prepara l’emulazione della PS3.

La semaine dernière, Sony a dévoilé le nouveau PlayStation Plus e altre formule. A 16,99 €/mese, il PlayStation Plus Premium donne accès à des centaines de jeux disponibles au téléchargement. En plus des jeux PS4 et PS5, il catalogo comprende anche i giochi della PlayStation originale, della PS2 e della PSP, mais passa dalla PS3 o dalla PSS Vitacette dernière console étant impossible a émuler sur la PS5.

La PlayStation 3 et sa manette – Credito: Nikita Kostrykin / Unsplash

Suite à l’annonce di PlayStation Plus Premium, non sono mai state visualizzate sul gioco PS3 e non sono state visualizzate per retrocompatibili su PS5. Non è un gioco unico tramite il cloud gaming. Neanmoins, ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de la retrocompatibilità del gioco PS3. Al debutto de l’année, il gioco PS3 e il prezzo del gioco sono stati aggiunti al PS Store della PS5. Al momento meme, un brevetto che suggerisce la retrocompatibilità totale dei giochi PS1, PS2 e PS3 donnait aussi de l’espoir.

« L’emulation de la PS3 est absolument possible sur la PS5 », révèle un développeur

La PlayStation 3 possiede un’architettura compliquée, mais son emulation n’est pas impossibile. Plusieurs développeurs et insiders affermante que Sony è in grado di giocare su PS3 su PS5. Un développeur de Nightdive Studios assicura que « l’emulazione della PS3 è possibile per la PS5. Cependant, Sony n’a jamais été intéressé à investir des million pour que cela se produise ».

L’occasione di podcast sul figlio GamesBeat Decide, il célèbre insider Jeff Grubb ha rivelato che le fonti non sono disponibili per il bis e tutte le possibilità di gioco su PS3 su PS5. Sony pourrait effectment être en train de préparer l’emulazione della PlayStation 3 sulla console di nuova generazione. Même si de nombreux jeux classiques ont eu droit à des remasters su PS5, il ne faut pas oublier que plus de 2 500 giochi gratuiti per PlayStation 3.

Enfin, il vaut mieux prendre ces informations avec des pinchettes. L’emulazione della PS3 sulla PS5 non fa più il bis. Sony non ha confermato il suo viaggio nel bel mezzo della retrocompatibilità del gioco della PlayStation 3.

Fonte : Schermata di sfogo