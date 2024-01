Il centro di allenamento più redditizio del decennio è… – Portogallo – Benfica

aspetta aspetta…

Questa settimana viene pubblicato l'Osservatorio Calcio del CIES Uno studio sui centri di formazione più redditizi del pianeta. I calcoli vengono effettuati negli ultimi 10 anni e vengono presi in considerazione solo “Entrate generate dal trasferimento di giocatori che hanno trascorso lì almeno tre stagioni e hanno un’età compresa tra i 15 e i 21 anni”. In questa piccola partita è il Benfica Lisbona ad avere di gran lunga il miglior settore giovanile con un valore di 516 milioni di euro ottenuti dalla cessione di 30 giocatori. Completano poi il podio l'Ajax (376 milioni su 36 giocatori) e l'Olympique Lyonnais (370 milioni su 32 giocatori). Kokuriku abbronzato.

Inoltre, il CIES separa questi numeri tra due periodi (2014-2018 e 2019-2023) perché la recente inflazione influisce in modo significativo su questa classifica. Ad esempio, la capolista Benfica, che è comunque un settore giovanile affermato, ha realizzato il 65% del suo totale nel periodo 2019-2023. Anche se questo è il caso nella maggior parte dei casi per i centri di formazione in Europa e Sud America, alcuni grandi venditori rimangono in equilibrio come l'Olympique Lyonnais (50%), l'Atalanta (51%) o il Real Madrid (56%).

Da parte sua, con il 20% del suo fatturato nel periodo 2019-2023, il Monaco conserva un'impronta di 180 milioni di dollari derivante dalla vendita di Kylian Mbappe.

Bergerac-Lione si giocherà finalmente a Limoges