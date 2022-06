Il cantante americano R. Kelly, accusata di reati sessuali, è stata condannata a 30 anni di carcere

La defunta star dell’R&B americana R Kelly, che è stata condannata nel settembre 2021 a New York per aver sperimentato un “sistema” di sfruttamento sessuale dei giovani, comprese le ragazze adolescenti, durato tre decenni, è stata condannata mercoledì a 30 anni di prigione.

Il cantante 55enne ha ricevuto una sentenza così dura da un tribunale federale di Brooklyn che il suo processo nove mesi fa ha alzato il velo sui crimini sessuali all’interno della comunità nera negli Stati Uniti.

L’artista, noto in tutto il mondo per la sua canzone di successo “I Believe I Can Fly” e per aver venduto i suoi 75 milioni di dischi, non ha detto una parola quando è stato annunciato il verdetto. È rimasto in silenzio anche durante le sei settimane del processo lo scorso agosto e settembre.

I pubblici ministeri federali avevano chiesto almeno 25 anni di reclusione penale a causa del “pericolo” che questo “criminale predatore” rappresenta per le sue vittime e per l’opinione pubblica.

L’accusa ha criticato Robert Sylvester Kelly, meglio conosciuto come R Kelly, per “aver usato la sua notorietà (…) per fare dei giovani la sua preda, debole e senza voce, a scopo di gratificazione sessuale”.

“Non rifiutare”

Per il procuratore generale Bron Pace, R. Kelly “non provava altro che disprezzo per i suoi crimini devastanti e nessun rimorso per la sua condotta”.

Una delle sue vittime, Lizette Martinez, 45 anni, ha raccontato alla stampa della sua “confessione” che “Robert Sylvester Kelly è stato messo da parte e che se ne va senza più poter fare del male a nessuno” dopo “le cose terribili che sono state fatte a i bambini.”

All’epoca aveva 17 anni.

R. Kelly, che ha raccontato nella sua autobiografia di essere stato violentato quando aveva otto anni, è stato condannato nel settembre 2021 per tutte le accuse: estorsione, sfruttamento sessuale di minore, rapimento, tratta, corruzione e lavoro forzato, in un periodo dal 1994 al 2018.

Ha negato a lungo i fatti e il suo avvocato mercoledì ha affermato che il suo cliente “non era un mostro” e che avrebbe impugnato la sua condanna.

#MeToo per le donne nere

Questa causa è un passo importante nel movimento #MeToo: è la prima volta che la maggior parte dei querelanti sono donne nere e hanno accusato un artista nero.

Per Kennette Barnes, che ha coniato l’hashtag #MuteRKelly (“Shut up R. Kelly”) nel 2017 — lo stesso anno del movimento globale #MeToo esploso dopo la caduta del grande Harvey Weinstein di Hollywood — la giustizia americana ha reso possibile il primo Fanno eco al “sangue, sudore e lacrime delle donne nere” che la società americana non voleva vedere.

Molto prima che la violenza sessuale diventasse un argomento per i media e i social network statunitensi, le donne afroamericane si battevano per allertare le autorità e l’opinione pubblica.

Al processo, nove donne e due uomini hanno accusato l’artista di averli aggrediti sessualmente, descrivendo stupri, uso di droghe forzate, rapimenti e pornografia infantile.

Le discussioni hanno messo in luce il “sistema” di R. Kelly di adescare e violentare giovani donne, con la collusione del suo entourage, come in una sorta di progetto mafioso. Diverse vittime hanno raccontato il loro incontro con il loro idolo durante i concerti dopodiché è stato lanciato un piccolo pezzo di carta con i dati di contatto della cantante.

drogato e stupratore

Hanno promesso che avrebbe fatto qualcosa per la loro carriera musicale. Invece, sono stati “indottrinati” dall’ambiente “vile” di Roe Kelly, costretti a fare sesso e mantenuti in questo “ordine” attraverso “misure coercitive”, secondo l’accusa.

Sei donne sono state le principali imputate, alcune delle quali hanno affermato di essere state drogate per essere violentate, rapite, costrette ad abortire e contratte malattie sessualmente trasmissibili.

Per l’avvocato Gloria Allred, che rappresentava tre dei sei querelanti, il verdetto contro R Kelly – il giorno dopo la condanna a 20 anni di reclusione inflitta da un tribunale di Manhattan contro l’ex socialite britannica Ghislaine Maxwell per traffico sessuale di minori – dovrebbe servire da verdetto. Un esempio delle relazioni che le star possono avere con i loro fan.