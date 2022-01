Spagna: Infanta Cristina e suo marito Inaki Urdangarin annunciano la loro separazione

“Di comune accordo, abbiamo deciso di troncare la nostra relazione coniugale”, si riferisce in questo comunicato stampa, sorella del re Filippo VI ed ex giocatore di pallamano internazionale, suo marito da più di 24 anni, senza specificare se questo significa che stanno andando. divorziare.

La coppia, che ha quattro figli, continua a “rimanere l’impegno per i nostri figli”.

“Trattandosi di una decisione privata, chiediamo il massimo rispetto a tutti coloro che ci circondano”, conclude la breve dichiarazione.

Mercoledì una rivista ha pubblicato le foto di Inaki Urdangarin che cammina fianco a fianco con una donna, poi conosciuta come Ainhua Armentia, collega di uno studio legale per cui lavora a Vitoria (Nord) grazie al suo regime di semilibertà. Benefici.

Alla domanda di giovedì sulle foto, Inaki Urdangarin, 54 anni, ha menzionato una “difficoltà” che la famiglia avrebbe gestito “molto tranquillamente”.

Infanta Christina, 56 anni, che vive a Ginevra, non aveva parlato fino al comunicato stampa di lunedì.

Christina e Inaki Urdangarin si sono sposati nell’ottobre 1997, un anno dopo essersi conosciuti alle Olimpiadi di Atlanta. La coppia si è trasferita a Ginevra nel 2013, lontano dai paparazzi.

Inaki Urdangarin, ex medaglia olimpica di pallamano con la squadra spagnola, sta scontando una pena detentiva di cinque anni e 10 mesi dal 2018 per appropriazione indebita di milioni di euro donati da enti pubblici a una fondazione no-profit da lui diretta.

Infanta Cristina fu mandata in tribunale in un caso di complicità in evasione fiscale, diventando il primo membro della famiglia reale ad essere assicurato alla giustizia per un simile crimine. La sorella del re, sesta in linea al trono di Spagna, fu rilasciata.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che avesse una responsabilità civile in quanto beneficiaria del denaro ottenuto dal marito e le ha inflitto una sanzione di 136.950 euro che aveva già pagato.

Per tutta la durata delle indagini, Christina ha negato di essere a conoscenza delle attività illegali del marito. Dall’inizio della relazione, a fine 2011, entrambi sono stati esclusi dagli atti ufficiali della casa reale.

Dopo essere salito al trono nel 2014, Felipe VI ha promesso di ripristinare il prestigio della corona, contaminato da molteplici scandali di corruzione che coinvolgono suo padre, Juan Carlos, che lo hanno costretto ad abdicare.

Nel 2015, l’Infanta Cristina ha ritirato in particolare il titolo di duchessa di Palma, che Juan Carlos aveva creato nel 1997 per sua figlia prima del suo matrimonio.

Felipe VI ha anche una sorella maggiore, l’Infanta Elena, 58 anni.