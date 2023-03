Per il trentesimo compleanno di Jeremy Frio, rivela un’istantanea carina

un’offerta Nascondere Contenuti

Laurie Manudo e Jeremy Frio Composizione di una coppia innamorata, ma è conservativo. insieme da diversi anni, Generalmente pubblicano solo informazioni sulla loro attività professionale. Ma il nuotatore non è meno apprezzato. Lei seguito da 174.000 fan su Instagram Mentre suo marito ha 195.000 abbonati.

Ma per festeggiare il compleanno di suo marito, Laure Manaudou ha pubblicato un post privato. Venerdì 17 marzo ha fatto una piccola eccezione pubblicando uno scatto con suo marito. Questo dolce momento Avevano un talento per sciogliere i cuori dei loro fan. Stiamo valutando questo articolo.

Uno scatto raro di un’occasione speciale

Questo venerdì, 17 marzo, Jeremy Frio Spegni 30 candeline di compleanno. Per dare il via ai festeggiamenti, Laure Manoudou le ha regalato una piccola sorpresa virtuale su Instagram.

Questa è, ovviamente, una storia diretta specificamente a suo marito in questo momento. sull’immagine, La coppia era in riva al mare.

I capelli del cantante sono ancora fradici e Guardò la telecamera sorridendo. Laure ManudoAnche nella foto, lo guardava molto teneramente.

La foto non sembra molto recente. Su di esso, il campione olimpico ha scritto nella didascalia “Buon compleanno”, seguito da diversi piccoli cuori rossi. UN Un bel segno d’amore per iniziare questo giorno importante per la mia amata.

Il post mostra laure manudo e jeremy fero Sono ancora innamorati come prima. La coppia fa sicuramente bene.

Laure Manudo: Gli uomini della sua vita

All’età di 18 anni, ha mantenuto Lor Manudo Relazione romantica con grande pubblicità Luca Marino. Dopo alcuni anni, la coppia ha divorziato nel 2007 dopo le infedeltà di quest’ultimo. La storia lo ha ferito molto.

In frantumi, Lore Manudo Ha parlato di questa situazione nella sua autobiografia.

“Sono distrutto, ferito, insultato. Arrabbiato (…) voglio vomitare, piangere, urlare. Strappare gli occhi a questa bionda che mi prende in giro, sorridendomi quando ci vediamo per meglio dare un bacio al mio ragazzo semplicemente voltandomi le spalle”, ha detto.

Dopo qualche tempo, ha ritrovato l’amore tra le braccia dell’atleta olimpico Frédéric Bosquet. il frutto del loro amore Ha dato alla luce una bambina di nome Manonnel 2010. Ma ancora la coppia si sciolse.

Nel 2015, sembra che Laure Manudo abbia finalmente trovato la sua anima gemella, Jeremy Frio. in ogni aspetto, La coppia sembra più innamorata che mai. Così formalizzano la loro unione nel 2018. Ben presto accolgono con favore la nascita di un figlio, Lou. Un altro ragazzino, di cui non si conosce ancora il nome, entrerà a far parte della sua famiglia nel 2021.

Laure Manudo Non mostra molto i suoi figli sui social networkMa lei è orgogliosa di loro. Swimmer è una madre premurosa che è veramente devota alla sua famiglia. Sono atleti come lei. Manone Molto appassionato di equitazione. Nel frattempo, Law si interessò al rugby.

Laurie Manudo e Jeremy Friut evitano Laurie Tillman

Laure Manaudou e Jérémy Frérot sono amici intimi di Juan Arbelez e Laurie Tillman. Ma per alcuni mesi, Una voce sulla cantante ed ex Miss Francia ha agitato il web.

Secondo i netizen, Laurie Tillman Stava per lasciare Juan Arbelaez per Jeremy Frio. Ma, Questa è solo una speculazione senza fondamento.

Per mettere a tacere i pettegolezzi, l’ex Miss Francia ha annunciato pubblicamente il motivo della rottura con il compagno. Lei Bisogno di stare in piedi. Dopo che è stato pubblicato, il suo ex partner ha fatto lo stesso per mostrare ai netizen che la loro rottura seguito da un mutuo accordo.

utenti di Internet Trova difficile accettare la loro versione. Hanno motivo di sospettare qualcosa? Finora, non esiste alcuna procedura che dimostri direttamente un flirt o una relazione tra Jeremy Frio e Lori Tillman.

Questo è il caso, il principale interessato Non si sono espressi chiaramente. Ma da quel giorno Laure Manudo e Jeremy Fritt si sono dimostrati sempre più complici.

Ma chiaramente, il cantante sembra evitare l’ex reginetta di bellezza. Alcuni Penso addirittura che la sua grande interpretazione in Les Enfoirés sia dovuta a un’assenza Laurie Tillman quel giorno.

