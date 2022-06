Victoria Beckham, una cantante volubile? Lo chef svela le sue richieste al matrimonio di Sergio Ramos

Questa non è la prima volta che a Victoria Beckham si parla della sua dieta. In effetti, per mantenere la serie di vittorie, la stella ha determinati requisiti. L’ultimo chef spagnolo, Dani Garcia, l’ha testato… di recente, ha rilasciato un’intervista a un canale televisivo nazionale spagnolo e ha rivelato che doveva ripensare completamente uno dei suoi menu per la moglie di David Beckham.

Nel 2019 lo chef ha avuto l’onore di cucinare il matrimonio del calciatore Sergio Ramos. Per l’occasione ha elaborato un menù speciale per il grande giorno. Purtroppo a quest’ultimo non piaceva Victoria Beckham e lo chef è stato costretto a rivedere i suoi piani. “È stato molto triste perché ci siamo impegnati tanto, non solo io e il mio team, ma anche gli sposi e tutti gli altri per creare un menu unico. MaSiamo un piatto (Nota, quella Victoria Beckham) Era completamente diverso e si basava solo sulle verdure. Poi c’erano cose strane che non avevo mai visto prima in vita mia. Aveva acqua di cocco per tutto il tempo, una ciotola di menta e poi dall’altra parte una gelatina idroalcolica”. ha spiegato Danny Garcia. L’ex cantante delle Spice Girls si aspettava che il Corona virus arrivasse prima di chiunque altro?

Una trascrizione dei fatti non sembrava convincere una fonte vicina alla cantante che voleva difenderla. “È una bella storia, ma non è giusta o precisa. Il massimo che Victoria avrebbe fatto quando le veniva chiesto delle sue esigenze dietetiche era ordinare pesce e verdure al vapore.

Lo scorso febbraio, David Beckham ha anche dichiarato nel podcast River Café Table 4 che sua moglie segue una dieta molto rigida. “Da quando l’ho incontrata, mangia pesce alla griglia e verdure al vapore e raramente se ne allontana. Probabilmente l’unica volta in cui ho condiviso qualcosa che era nel mio piatto è stato in realtà quando era incinta di Harper ed è stata la cosa più sorprendente. Era una delle mie serate preferite”.È per spiegare.

Un sistema idealmente assunto dalla parte principale interessata. “Per la maggior parte dei ristoranti, sono probabilmente il loro peggior incubo. Adoro le verdure al vapore, l’aceto balsamico e le spezie. Mi piace che le cose siano cucinate in un modo molto semplice. Non mi piacciono gli oli, il burro e le salse”, Ho spiegato in una precedente intervista.