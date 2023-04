Il Canada cerca lavoratori belgi: ecco i settori rilevanti e i profili richiesti

DottLe aziende con sede in Quebec hanno lanciato un bando di candidatura in Belgio per oltre 700 posti di lavoro. Mission Employment è una collaborazione tra i servizi pubblici per l’impiego, Actiris e Forem, con il Ministero dell’Immigrazione, della Francia e dell’Integrazione del Quebec.

Una cinquantina di aziende con sede in Quebec hanno lanciato un bando di candidatura in Belgio per oltre 700 posizioni. Il governo del Quebec ha dichiarato mercoledì che le domande possono essere inviate fino al 21 maggio.

Le posizioni da coprire attraverso l’Atlantico coprono una varietà di aree: gestione, ristorazione, ingegneria civile, sanità, servizi sociali, scienze naturali e applicate, trasporto su strada e camion, istruzione, servizi educativi per l’infanzia e il campo delle tecnologie. Informazione.

Mission Employment è una collaborazione tra i servizi pubblici per l’impiego, Actiris e Forem, con il Ministero dell’Immigrazione, della Francia e dell’Integrazione del Quebec. Dal 2008 consente alle aziende della provincia canadese di accedere al mercato del lavoro in Belgio. Ogni anno tra i 200 ei 300 belgi decidono di lavorare in Quebec.

Per i candidati interessati, sono organizzate sei sessioni informative gratuite: a Charleroi il 18 aprile, a Liegi il 19 aprile, a Namur il 20 aprile ea Mons il 21 aprile. Due sessioni sono previste a Bruxelles il 20 e 21 aprile.