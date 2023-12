Il calendario nudo di Valtteri Bottas ha avuto un grande successo: ‘Quando ho spiegato perché lo facevo, la gente ha capito’

“La gente mi ha chiesto: ‘Perché lo fai? Perché vuoi mostrare il tuo sedere?’Raccontare speedcafe.com. La risposta è semplice: per una buona ragione. “Quando ho spiegato l’aspetto caritativo la gente ha capito subito.

Il calendario è in realtà parte del processo Movember. Durante il mese di novembre gli uomini sono invitati a farsi crescere i baffi per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie maschili come il cancro alla prostata e ai testicoli. Valtteri Bottas, che già porta i baffi tutto l’anno, ha deciso di fare un ulteriore passo avanti pubblicando un calendario di nudo i cui fondi saranno devoluti a Fondazione di beneficenza Movember.

Sono stati raccolti $ 150.000

In totale, l’ex compagno di squadra di Lewis Hamilton è riuscito a raccogliere $ 150.000, ovvero € 137,00! Il successo fu così impressionante che i calendari dovettero essere ristampati. Come spiega The Guardian, le 10.000 copie inizialmente previste si sono rivelate presto insufficienti dato l’entusiasmo.

Delle 13 foto disponibili, tre sono state inviate dallo stesso pilota.

L’idea di questo calendario, creata con il fotografo Paul Ripke, è nata dopo che la sua compagna, la ciclista Tiffany Cromwell, gli ha scattato una foto mentre giaceva nudo in un ruscello nel 2022. La foto ha illuminato così tanto Instagram che il pilota ha deciso di vendere ancora una volta delle copie di esso per beneficenza. .