Footget: “Sono molto infastidito dal modo in cui l’accusa”

Il caso è clamoroso nel nostro Paese. La Procura federale belga vuole portare in tribunale 56 persone fisiche e società commerciali con l’accusa di frode che inquina squadre di calcio.

Dimitri de Picot, avvocato penalista, Laurent Dennis, l’ex avvocato dello Sporting d’Anderlecht preso di mira per frode, è rappresentato per iscritto in questo atto d’accusa. Al microfono di Maxime Binet ha denunciato l’importantissimo ruolo che la giustizia attribuisce alla stampa. “Laurent Dennis non è preoccupato, no, ce lo aspettavamo perché ci sono delle istruzioni. Quello che è stato fastidioso è stato scoprirlo dalla stampa prima di ricevere l’incriminazione via e-mail. Fin dall’inizio, la stampa viene prima avvertita di fronte ai sospetti”, mi dispiace per l’avvocato.

Dimitri de Picot si dice: “Molto disturbato“Attraverso la procedura dell’accusa, che ogni volta trasmette informazioni ai giornalisti prima di informare gli interessati. Una volta informati i media, “I cavalli si scatenano, la stampa si scaglierà contro i suddetti soggetti e condurrà la propria indagine, che va più veloce di un’indagine giudiziaria”, presse.

“Lo rispetto, il giornalismo investigativo rimane essenziale, soprattutto in una democrazia”.Riconosci ogni anima. “La cosa che mi infastidisce è il divario tra i due sondaggi“Spiega l’avvocato che critica l’amministrazione troppo lenta della giustizia”.Questo è il problema principale, i sondaggi richiedono molto tempo per essere condotti. Anche se nella scheda del calcio non è lungo, ma ci vorrà molto tempo”.. L’esperimento dovrebbe essere organizzato nel 2023 ad Anversa.

L’indagine sul cancello pedonale è stata completata grazie al primo penitente della storia belga, Dejan Velikovic. Inefficace davanti alla giustizia per Dmitri de Picot. “Questo è il miglior esempio (La discrepanza tra giustizia e giornalismo, ndr). I dati saranno resi pubblici ed i nostri clienti non potranno difendersi contestualmente. Ci mette in una situazione complicata come avvocati, perché i giornalisti ce lo chiedono“.

L’avvocato afferma che pentito legalmente Funzionalità di trasparenza, destinato principalmente ai membri di organizzazioni criminali. “Tutto ciò che rilasceranno sarà disponibile, quindi non è popolare tra i clienti.‘, che poi corrono il rischio di ritorsioni. Tuttavia, la comunità calcistica non è una mafia., lui pensa. “Ci possono essere pratiche mafiose, se i fatti sono veri, ma non userei quel termine perché non è un termine legale”.