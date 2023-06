Preparati per una rissa folle! Crash Team Rumble™ è ora disponibile per PlayStation® e Xbox®

I fan di Crash Bandicoot combattono nell’arena in questo nuovo gioco multiplayer a squadre che include contenuti post-lancio per la Stagione 1 con nuovi eroi: Ripper Roo e N. Gin, una nuova arena e molto altro!

È ora di combattere! Crash Team Rumble, pubblicato da Activision Publishing, Inc. (NASDAQ: ATVI), ora disponibile su PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox® Series X/S e Xbox One®. I fan di Crash™ possono formare squadre o trovare amici #Bandicruit su piattaforme PlayStation e Xbox e prendere parte alla folle raccolta di frutta Wumpa.

Sviluppato dal team incredibilmente talentuoso di Toys for Bob, Crash Team Rumble porta un’esperienza completamente nuova al tavolo multiplayer, con un frenetico gioco di squadra, elementi di strategia entusiasmanti e un’azione esilarante mentre otto giocatori gareggiano per raccogliere il maggior numero di frutti Wumpa. per loro. differenza. A partire da oggi, i giocatori possono vestire i panni di otto eroi o cattivi e combattere in nove arene leggendarie, piene di pericoli, spigoli, esplosivi e tanto divertimento. Al momento del lancio, i personaggi saranno Crash Bandicoot®, Coco, Tawna, Dingodile, Neo Cortex, N. Tropy, N. Brio e il nuovo personaggio dell’universo di Crash: Catbat. Per una freschezza ancora maggiore, un sacco di nuove sorprese attendono gli appassionati con nuovi contenuti stagionali post-lancio, inclusi nuovi personaggi, nuove arene, modalità, poteri, eventi limitati, opzioni di personalizzazione e altro ancora. I fan possono anche aspettarsi il debutto di due nuovi personaggi nella Stagione 1: i preferiti dai fan Ripper Roo e N. Gin.

“Siamo entusiasti di poter consentire ai fan di Crash di provare tutto ciò che Crash Team Rumble ha da offrire”, ha dichiarato Paul Yan, co-responsabile dello studio di Toys for Bob. “Questo remake di Crash Bandicoot è stato un duro lavoro per tutti noi e non vediamo l’ora di condividere tutte le sorprese che abbiamo in serbo per i fan di Crash.”

In Crash Team Rumble, i fan possono giocare con tonnellate di amici e nemici provenienti da tutto l’universo di Crash, ognuno dei quali interpreta uno dei tre ruoli: Blocker, Thruster o Scorer. Le squadre usano i diversi ruoli in modo strategico per lavorare insieme e diventare la prima squadra a depositare il maggior numero di frutti Wumpa nella loro Wumpa Bank, impedendo all’altra squadra di segnare. I poteri di impatto aggiungono un ulteriore elemento strategico al gioco, che i compagni di squadra possono utilizzare per ottenere un vantaggio segnando e portare la vittoria alla propria squadra. Crash Team Rumble offre il gioco multipiattaforma*, consentendo ai giocatori di utilizzare più tipi di console per formare una squadra e competere.

Crash Team Rumble è ora disponibile su PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox® Series X/S e Xbox One® al prezzo di vendita consigliato di $ 29,99 per la Standard Edition e $ 39,99 per la Deluxe Edition. La Standard Edition di Crash Team Rumble include il gioco, contenuti stagionali aggiuntivi dopo il lancio, modalità a tempo limitato e il Battle Pass Premium della Stagione 1. La Deluxe Edition include tutti i contenuti della Standard Edition e contenuti aggiuntivi. Oltre ai 25 livelli di Premium Battle Pass sbloccati immediatamente nella Stagione 1, Premium Battle Pass Stagione 2** e un “Proto Pack” digitale che include più opzioni di personalizzazione per ogni eroe e cattivo al momento del lancio e oltre. altri oggetti. Entrambe le versioni offrono ai giocatori l’accesso a entusiasmanti contenuti stagionali dopo il lancio.

Per maggiori dettagli, visita Sito ufficiale di Crash BandicootE assicurati di seguire CrashBandicoot InstagramE CinguettioE Facebooket al tic toc Per ulteriori notizie e informazioni su Crash Team Rumble. Guarda l’annuncio di lancio ici.

A proposito di Activision

Con sede a Santa Monica, in California, Activision è uno dei principali produttori ed editori mondiali di intrattenimento interattivo che collega centinaia di milioni di giocatori di tutto il mondo attraverso l’azione divertente, emozionante e competitiva resa possibile dall’intrattenimento leggendario. Activision opera in tutto il mondo ed è una divisione di Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), una società S&P 500. Ulteriori informazioni su Activision e sui suoi prodotti sono disponibili sul sito Web dell’azienda all’indirizzo www.activision.com o seguendo @Activision.

* Il gioco multipiattaforma è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

** Il pass battaglia premium e i salti di livello saranno disponibili in Crash Team Rumble™ non appena sarà disponibile il pass battaglia della stagione 1 o un sistema di gioco equivalente. Offerta limitata. Il Battle Pass Premium della Stagione 1 (o equivalente) deve essere richiesto e deve essere saltato il livello prima [11 septembre 2023]. Il pass battaglia premium della stagione 2 (o equivalente) deve essere richiesto prima [3 décembre 2023].

Avviso relativo a dichiarazioni previsionali: informazioni contenute in questo comunicato stampa che includono aspettative, piani, intenzioni o strategie di Activision Publishing rispetto al futuro, incluse dichiarazioni sulla disponibilità, funzionalità, gameplay e prezzi previsti di Crash Team Rumble e post- lanciare contenuti, dichiarazioni previsionali che non sono fatti e comportano una serie di rischi e incertezze. I fattori che potrebbero far sì che i risultati futuri effettivi di Activision Publishing differiscano materialmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali riportate in questo comunicato includono ritardi imprevisti del prodotto e altri fattori identificati nelle sezioni sui fattori di rischio dell’ultimo rapporto annuale di Activision Blizzard. Modulo 10-K e tutte le successive relazioni trimestrali su Modulo 10-Q. Le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato si basano sulle informazioni disponibili ad Activision Publishing e Activision Blizzard alla data di questo comunicato e né Activision Publishing né Activision Blizzard si assumono alcun obbligo di aggiornare tali dichiarazioni previsionali. Dichiarazioni previsionali che si ritiene siano corrette una volta fatte potrebbero eventualmente rivelarsi errate. Queste dichiarazioni non sono garanzie delle prestazioni future di Activision Publishing o Activision Blizzard e sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori, alcuni dei quali sono al di fuori del suo controllo e possono far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente dalle attuali aspettative.

© 2023 Activision Publishing Inc. ACTIVISION, CRASH, CRASH BANDICOOT, CRASH TEAM RUMBLE e TOYS FOR BOB sono marchi di Activision Publishing, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

