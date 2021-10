Il Belgio è il quinto produttore al mondo

Il Belgio è il quinto produttore di energia eolica al mondo. Questo è ottimo per un paese che ha solo 60 chilometri di costa. Il risultato: oggi in Belgio produciamo l’equivalente del consumo di oltre due milioni di famiglie. In altre parole, è il 10% del nostro consumo di elettricità in tutto il paese.

Il Belgio ha un potenziale reale in questo settore, spiega Christophe de Winter, uno dei gestori dei parchi eolici: “Questa tecnologia è iniziata nel Mare del Nord. perché ? Perché c’erano condizioni molto favorevoli in termini di regime del vento, ma anche in termini di profondità del fondale non eccessivamente grande. E così il Belgio, in effetti, ha poche risorse naturali, ma ha una risorsa che è il vento, e quindi c’è una possibilità nel Mare del Nord che è molto importante, che possiamo ancora sfruttare.“.

Tre volte la capacità

L’obiettivo del ministro dell’Energia Tinne Van der Straeten è triplicare la capacità di produzione del Belgio entro otto anni. Il risultato sarebbe che un terzo dell’energia consumata qui proviene dal Mare del Nord: “Il vento nella nostra strategia è fondamentale, quindi il Mare del Nord ha il potenziale per diventare la più grande centrale elettrica sostenibile per il Belgio, ma anche per l’Europa nel suo insieme. Quindi non possiamo fare a meno del vento e lo integreremo con tecnologie avanzate, come accumulo di energia per batterie per auto elettriche per uso eolico, anche quando non soffiano”, Il ministro spiega.