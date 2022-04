Pierre Jean-Chalençon démonte les critiche de Gérald Watelet et Stéphane Vanhandenhoven («Affaire Conclue»)

À l’occasion d’un shooting spécial des Belges d’« Affaire Conclue », organizzato da Ciné-Télé-Revue, deux acheteurs de l’émission, Gerald Walet et Stéphane Vanhandenhovense sont exprimés au sujet de leur ancien collègue, Pierre Jean Chalençondébarqué du program depuis plus d’un an.

Alors que Pierre-Jean avait qualifié Gérald Watelet de «pièce rapportée» dans un’intervista per SudInfo en juillet 2020, ce dernier ne s’est pas privé de le clasher à son tour. « Chalençon est quelqu’un qui est d’une vulgarité sans nom. Etant homosexuel, je ne veux surtout pas être identifié à ce genere d’individu. Il rend de nous la plus mauvaise image qu’on puisse imager. C’est un personnage mal élevé et méchant avec les autres ; les gens qu’il se targue de connaître soit sont morts, soit vont mourir (…) C’est quelqu’un qui voulait à tout prix qu’on parle de lui et à un moment donné, le prix est trop cher à pagatore. »

Le Bruxellois Stéphane Vanhandenhoven a lui aussi dézingué Pierre-Jean Chalençon, dans nos colonnes: « Quand je suis arrivé dans l’émission, il a tout de suite imité l’accent belge. Je lui ai dit qu’une fois ça allait, mais que s’il le refaisait au tournage suivant, je lui flanquais une grosse tarte. Oui, c’était quelqu’un de méchant. Bien sûr, il avait un potentiel pour faire rire. Sur le plateau, il meublait bien quand on ne savait pas quoi dire. Mais il a eu des prises de position qu’une chaîne nationale ne peut pas accepter, ainsi que l’affaire des repas clandestins. Il cherche le buzz pour le buzz. »

Naturellement, il n’a pas fallu énormément de temps à Pierre-Jean Chalençon pour découvrir les commentaires de ses anciens camerades. Su Twitter, le proprietaire du Palais Vivienne a écrit : « Merci à mes anciens camerades en mal de notoriété… Je pensais que l’humour était important en Belgique ! Mais eux, vraisemblablement, ne savent pas l utiliser ! Je comprends mieux les scores catastrophiques d’Affaire Conclue’ avec des ânes pareils. » Voilà qui est dit.