Eve Gill riflette sulla sua decisione di tagliarsi i capelli

Eve Giles ha deciso di parlare apertamente del suo taglio di capelli

Miss Francia 2024 rivela la reazione dei suoi genitori al suo nuovo aspetto

Non è stato unanime

E' vicino mail giornaliera Il 17 gennaio, La nuova Miss Francia 2024Eve Gill ha deciso di raccontare la storia di quando era stanca dei suoi lunghi capelli e ha deciso di… L'ha tagliato per capriccio. Dallo scorso dicembre, Eve Gilles è la nuova Miss France, e da allora l'ex reginetta di bellezza del Nord-Pas-de-Calais rilascia interviste… Mercoledì 17 gennaio, la nuova Miss France, che è solo 20 anni, ho deciso di…E rispondi alle domande di mail giornaliera. Ha parlato in inglese di vari argomenti, tra cui il suo background e gli studi di matematica, affrontando un argomento che ha generato numerose critiche sui social: La sua acconciatura e il suo corpo sono considerati effeminati.

Un taglio di capelli fatto per capriccio

Ma come le è venuta l'idea di accorciare i suoi bellissimi capelli castani? Tutto è nato di conseguenza”, ha spiegato Yves Gilles Prendere una decisione improvvisa, durante l'adolescenza. Dopo aver pensato a sua madre, che lo rimproverava perché ritrovava molti dei suoi capelli lunghi, soprattutto sul divano, “Mia madre mi ha detto di smettere [d’en répandre partout, NDLR]Per scherzo, perché era stanca di vedere i miei capelli ovunque. Miss Francia 2024 ha spiegato divertita, dichiarando Dopo aver trovato la soluzionequando aveva solo 17 anni, per non dover più ricevere questo tipo di pensieri.

Reazioni comuni

Quando disse a sua madre che voleva tagliarsi gli ultimi capelli Non è stato invaso. “No, non lo pensavo.” Ma per il giovane adolescente non si può tornare indietro, gli disse. “La mattina dopo ho chiamato il parrucchiere e dopo tre giorni non c'era niente.” Per l'annuncio di Eve Gilles, che lo dimostra chiaramente La sua incrollabile determinazione. «Non era mio padre “Non sono molto felice” Ne ha parlato nei dettagli, ammettendo che anche sua madre non era convinta. Ma si abituarono presto a questo nuovo taglio di capelli.

Una reginetta di bellezza determinata a infrangere le regole per cambiare mentalità

Un grande cambiamento per la giovane, che prima di tagliare tutto aveva i capelli che le arrivavano fino alle natiche. Per quanto riguarda le dichiarazioni offensive nei suoi confronti sui social, Miss France Non era preparato a tutto questo male. “Ovviamente mi ha scioccato perché ci sono molte donne con i capelli corti, quindi in un certo senso non ho capito tutta la controversia. Non mi è mai importato molto dei miei capelli, quindi è stato strano. È sempre così .”Ha spiegato a mail giornaliera. I commenti offensivi che la giovane decide di utilizzare Come un'armaPer spingere le persone a svilupparsi, ma anche a rendersi conto che le donne non dovrebbero essere viste come “ Cloni ” l'un l'altro. ” Penso che sia un messaggio di speranza per le persone sapere che esistono diverse immagini di bellezza. »