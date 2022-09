Ecco un riepilogo dei principali bonifici dell’ultimo giorno del periodo di bonifici esteri

Nella lunga lista di Red Devils che rivendicano il Mondiale 2022, c’è chi preferisce la stabilità e chi non ha esitato a rischiare. Per avere più tempo di gioco, per ottenere informazioni dettagliate o per raggiungere un nuovo livello.

Fez per ingaggiare Leicester

Wout Faes è uno di questi. L’ex Anderlechtois, pedina chiave della difesa dello Stade de Reims, attraversa il canale per scoprire, a 24 anni, la Premier League. Con in palio un contratto quinquennale. Il Leicester, che ha pagato quasi 20 milioni di euro per assicurarsi i servizi del belga, conta su di lui per far dimenticare Wesley Fofana. Una grande sfida per un club ambizioso. Per fare questo, il ragazzo sarà ben circondato da quando si è unito alla già esistente colonia di belgi nelle East Midlands: Timothy Castagne, Dennis Bright e Yuri Tillmans (non c’è stato un trasferimento dell’ultimo minuto).

Dendoncker all’Aston Villa

Audacia, come dimostrato da Leander Dendoncker (27). E mentre dovrebbe far parte della trasferta di novembre salvo infortunio, il ragazzo ha deciso di unirsi all’Aston Villa dopo quattro stagioni al Wolverhampton. Il valore dell’accordo era di 15 milioni di euro e il suo attuale nuovo contratto è fino al 2027.

Trasferimento Batshuayi fallito

Nelle ultime ore, anche Mitchie Batshuayi è stato citato insieme al Nottingham Forest. Dovette ottemperare, ma alla fine il trasferimento non è riuscito, per mancanza di documenti che non sono stati inviati in tempo.

Franchi a Milano

Si noti inoltre che, come previsto, il 19enne Aster Vranckx ha dato una nuova direzione alla sua carriera. L’Imp ha lasciato il Wolfsburg per il Milan (prestito con opzione di riscatto da 12 milioni di euro), portando più spessore alla banda nero-giallorossa (De Ketelaere, Saelemaekers e Origi).

Altre importanti conversioni

Akanji. Il difensore della nazionale svizzera Manuel Akanji (27 anni) ha firmato un contratto quinquennale con il Manchester City, proveniente dal Borussia Dortmund, del valore stimato di venti milioni di euro.

Immaturo. Simone Inzaghi (Inter) ha avuto una preparazione difensiva dell’ultimo minuto con l’arrivo in prestito del nazionale italiano Francesco Acerbi dalla Lazio Roma.

Aubameyang. Trasferito lo scorso inverno dall’Arsenal al Barcellona nelle ultime ore, Pierre Emerick è stato ancora una volta l’attrazione della gara sprint di quest’estate. La trattativa tra Barcellona e Chelsea – i due club non hanno ottimi rapporti – non è stata facile ma è comunque sfociata in un accordo (12 milioni, biennale di contratto con opzione per un anno in più). Per la gioia dell’attaccante gabonese, retrocesso nella gerarchia offensiva catalana e che, dopo una visita medica, ha trovato Thomas Tuchel a Londra. Da parte spagnola, Marcos Alonso, per andare in direzione opposta alla Catalogna dopo aver rotto il contratto con i Blues. Davanti a lui c’è Denis Zakaria, passato in prestito dalla Juventus al Chelsea.

destinazione Il giovane terzino destro della nazionale americana Sergio Dest è stato ceduto in prestito dall’FC Barcelona al Milan, dopo che il difensore rossonero Alessandro Florenzi si è infortunato questa settimana.

Bellerino. Il terzino destro dell’Arsenal, ceduto in prestito la scorsa stagione al Betis Sevilla, torna al Barcellona (a parametro zero), dove si è allenato, per rimediare alla partenza di Sergio Dest.

Dubravka. L’ultimo colpo per il Manchester United, che ha ricevuto Martin Dubravka (33) portiere del Newcastle. Lo slovacco arriva in prestito per una stagione, con opzione di riscatto di 5 milioni.

Parigi Saint Germain. Niente fumo bianco per Milan Skriniar al Parc des Princes. L’amministrazione parigina non è riuscita a convincere l’Inter a vendere il difensore slovacco, nonostante le offerte sempre più allettanti. Pertanto, il PSG, in direzione degli arrivi, deve accontentarsi del ritardo nell’ufficializzazione di Carlos Soler (Valencia). D’altra parte, l’Ile-de-France ha continuato il suo processo di ‘sgrassaggio’ con le partenze di Idrissa Jouy (Everton), Abdou Diallo (Lipsia), Garissoni Innocent (Eupin), Julian Draxler (Benfica) e Levin Kurzoua (Fulham). ). Keylor Navas è rimasto a Parigi.

da Medina. Nathan de Medina (ex Mouscron) cambia club in tedesco D2. Il 24enne difensore lascerà l’Armenia Bielefeld e si unirà all’Eintracht Braunschweig. Firmato lì per un anno.

Hendry. Il Brugge ha prestato il difensore Jack Hendry (27) alla Cremonese fino alla fine della stagione. La nuova formazione di Cyriel Dessers ha anche un’opzione di acquisto.

Milò. Il Liverpool ha annunciato il prestito del centrocampista brasiliano Arthur Melo fino alla fine della prossima stagione. Si tratta di un prestito fino a 4,5 milioni di euro, abbinato a un’opzione di acquisto di 37,5 milioni di euro.

Nardi. Trasferimento Gent Paul Nardi. Il 28enne portiere francese è arrivato dal Lorient e ha firmato un contratto biennale. Sarà in competizione con Davy Rove.

Louis. Poco utile nel sindacato, il trequartista Marcel Lewis si unisce a Vincent Kompany di Burnley nel torneo.