I tassi ipotecari sono saliti alle stelle: perché non tenere il passo con i tassi di risparmio? | la tua guida

I tassi di interesse non sono tutti uguali. Non devi guardare lontano per dimostrarlo. L'evoluzione dei tassi di interesse dei registri bancari e dei tassi di interesse dei mutui la dice lunga. Il primo è da tempo molto basso, mentre il secondo è in aumento da quest'anno. Ma perché le tariffe dei libretti non aumentano?

Per rispondere a questa domanda occorre anzitutto distinguere tra il tasso di lungo periodo e il tasso di breve termine. I mutui seguono ondate di tassi a lungo termine. Si tratta di interessi su titoli di Stato con scadenza non inferiore a 10 anni. Attualmente, questo tasso a lungo termine è in aumento. Dall’inizio della crisi del coronavirus, la Banca centrale europea ha riacquistato molti debiti pubblici. L’ho fatto per sostenere l’economia. Tuttavia, questa politica di riacquisto è stata ridotta. Di conseguenza, i governi stanno nuovamente prendendo in considerazione i mercati finanziari e vogliono che gli investitori investano in titoli di Stato. Tuttavia, quelli non sono soddisfatti dell’attuale basso tasso della Banca centrale europea. Fanno pagare un tasso di interesse più elevato, che porta a tassi ipotecari più elevati.

tasso a breve termine

Ma perché i tassi di interesse del libro mastro non salgono? Perché facevano parte del tasso a breve termine. Questo è completamente separato dal prezzo a lungo termine. Se il tasso di interesse a breve termine aumenterà o meno dipende in gran parte dalla decisione della BCE. Dalla crisi finanziaria del 2008, la Banca centrale europea ha consentito ai tassi a breve termine di scendere drasticamente allo 0% per scoraggiare i risparmiatori e incoraggiarli a spendere/investire i propri soldi. Era l’unico modo per rilanciare l’economia. Si applica ancora la politica dei tassi di interesse bassi. Attualmente, i tassi di base sui conti di risparmio belgi oscillano tra lo 0,00% e lo 0,25%. La tariffa complessiva (tariffa base + bonus fedeltà) varia tra lo 0,00% e lo 0,65%. Trova qui i libretti di risparmio che attualmente offrono le migliori tariffe. READ Tutto inizia sul serio con Shiba Inu

Nessun collegamento

I tassi di interesse dei mutui fluttuanti e i tassi di interesse dei libri “dormienti” hanno causato uno squilibrio che molte persone non capiscono. “I tassi di interesse sui conti di risparmio e quelli sui mutui non sono direttamente correlati”, spiega Inge Everaert di Beobank. Pertanto l’aumento dei tassi ipotecari non ha effetti diretti sui tassi di risparmio. I tassi di interesse di mercato a breve termine sono già negativi da diversi anni. Nonostante si parli attualmente di una graduale ripresa dei tassi di interesse a breve termine di riferimento, sono ancora oggi negativi. I tassi di riferimento a lungo termine sono spesso superiori ai tassi di riferimento a breve termine. Tuttavia, per i conti a lungo termine, il tasso di interesse è già su un bel rialzo”.

graduale ripresa

Anche quest’anno i tassi di interesse sui conti di risparmio aumenteranno? nessuno sa. Secondo Everairt, “Attualmente stiamo assistendo a una graduale ripresa dei tassi di interesse a breve termine e stiamo seguendo da vicino la tendenza, ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni”. Questo è anche il parere delle altre banche che abbiamo contattato.

Ora che il potere d’acquisto è in calo, tassi di interesse più elevati sui conti di risparmio saranno un gradito impulso per i consumatori. “Se i tassi di interesse sono più alti, i clienti otterranno un rendimento maggiore sui loro risparmi. A lungo termine, è probabile che sia così, ma è difficile prevedere il momento esatto sulla base dell’attuale graduale ripresa”,





