“I tassi di interesse sono troppo alti, i prezzi delle case sono pazzi”: la lotta dei giovani belgi per diventare proprietari di casa

Con un tasso di interesse medio del 4% per un mutuo e un deposito spesso richiesto, non è facile per tutti diventare proprietari di una casa in Belgio, anche se il reddito c’è.

L’anticipo necessario per ottenere un mutuo, combinato con i prezzi elevati delle case e gli alti tassi di interesse, impedisce a molte persone, in particolare alle giovani coppie, di diventare proprietari di una casa in Belgio.

Il patrimonio richiesto dalle banche per il primo acquisto dell’immobile è di circa il 10%, al quale va aggiunta una tassa del 12%. Ad esempio, per un immobile del valore di € 200.000, è richiesto un pagamento iniziale di € 45.000 prima di poter ottenere il prestito. Molti giovani non hanno questa cifra.

Attualmente, il tasso di interesse su un prestito di 200.000 euro in 20 anni è in media del 4%. Era dell’1,5% 6 mesi fa.

I prezzi degli immobili rimangono alti nel paese. Secondo i dati Statbel, l’Ufficio statistico belga, sulla base degli atti di vendita registrati presso FPS Finances, il prezzo medio di una casa con due o tre facciate è stato di 260.000 euro, rispetto ai 245.000 euro del 2021 (+6%). Secondo Philip Ledent, economista di ING, questo aumento è dovuto in particolare a “Investitori con i mezzi nel mercato immobiliare che fanno salire i prezzi”.

‘Dobbiamo stringere la cinghia’

Amandine, 23 anni, è un’insegnante e suo marito lavora nelle risorse umane. Nonostante il reddito stabile, la coppia ha qualche difficoltà a diventare proprietari di casa. “I tassi di interesse sono troppo alti e i prezzi delle case sono decisamente folli…”, Appunti. La giovane donna non si arrende e rimane ottimista sulla realizzazione del suo progetto: l’acquisto della sua casa. “Dovremo stringere la cinghia, budget per tutto, e riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo, stanziando molti soldi ogni mese. Non diremo che ci stiamo privando, ma stiamo comunque attenti…”

Ma lascia che Amandine si rassicuri: la situazione potrebbe presto cambiare. Secondo le previsioni di Philip Ledent, “I prezzi a lungo termine non aumenteranno molto” e “i prezzi degli immobili potrebbero diminuire leggermente”..