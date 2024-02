I SUV sono una grande fonte di emissioni di CO2? Un nuovo studio li attacca, ma la realtà è più sfumata

Tuttavia, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia e le ONG ambientali e dei trasporti, i SUV sono più pesanti e meno aerodinamici delle berline, con un conseguente consumo energetico più elevato. Tuttavia, gli studi IFPEN e Rivista automobilistica Ciò dimostra che i produttori hanno compiuto progressi significativi nella riduzione del peso e nel miglioramento dell’aerodinamica dei SUV. Questi sforzi hanno ridotto i consumi eccessivi e le emissioni di anidride carbonica.

Inoltre, per sottolineare quanto certa retorica politica manchi di conoscenze diverse da quelle dei propri elettori, il grande SUV elettrico Kia EV9 ha un CD di appena 0,28! Per darti un'idea, questo valore è migliore della Honda Accord (0,29), dell'Alfa 164 (0,30), della Peugeot 206 (0,33) e persino della Lamborghini Murcielago (0,30,33) e della Ferrari Modena (0,34)! Sorprendente, non è vero? Tuttavia, l'ingegneria c'era, e ora sa coniugare abitabilità e comfort con un basso coefficiente di penetrazione dell'aria, cosa che l'aspetto del SUV non suggerisce a prima vista. Questi dati sono verificati con la maggior parte dei SUV moderni che mostrano principalmente un'aerodinamica molto studiata che migliora i consumi.

Con un motore ibrido da 200 CV, la Renault Austral E-Tech è economica da usare con un consumo combinato di 5,9 litri e fino a 4,9 litri in città! Dacia Sandero TCe 90 richiede 6,3 L/100 km in città e 6,6 L/100 km nel ciclo combinato! Un altro dato divertente è il cerchio della curva in quanto anche i SUV sono stati accusati di sollevare preoccupazioni su ” Benessere, sicurezza e comfort dei cittadini “. Così, Austral offre un raggio di sterzata con 4 tecnologie di controllo, di 10,1 metri contro… 10,4 metri della Clio! Trova l'errore!

In prossimità di tempi difficili, lo studio dell'IEA, sostenuto da T&E, rivela che “in un rapporto pubblicato il 22 gennaio, la ONG ha osservato che la larghezza media delle auto nuove in Europa raggiungerà i 180,3 cm nella prima metà del 2023, “rispetto a 177,8 cm nel 2023.” 2018.

« L'allungamento è particolarmente evidente in questa tipologia di SUV urbani: in soli sei anni, il Land Rover Defender è cresciuto in lunghezza di 20,6 cm e la BMW X5 di 6 cm. “, si legge. Ma di quale macchina stiamo parlando? Sono entrambi SUV premium e sono un fenomeno minore nelle vendite complessive, e in più non hanno assolutamente nulla di SUV urbani, come li chiama la concessionaria.