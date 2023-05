I soldati russi descrivono l’orrore al fronte in Ucraina: “Se l’acqua è salata, allora vi galleggia un cadavere” | La guerra in Ucraina

Sono state pubblicate nuove testimonianze di soldati russi mobilitati sull’orrore in prima linea in Ucraina. Questi uomini in particolare descrivono di dover combattere senza armi adeguate, in mezzo a cumuli di cadaveri in decomposizione dei loro compagni d’armi. Scarsità di cibo e bevande e saccheggi diffusi. E dicono: “Se l’acqua sa di salato, è perché vi galleggia un cadavere”.



23-05-11



gente del Baikal



Queste storie sono state raccolte dalla rivista russa indipendente People of Baikal. Venivano dai pochi soldati che erano in grado di raccontare o dai loro parenti. Hanno una cosa in comune: sono tutti preoccupati.

Soldati esausti si sono sentiti qualche mese fa con videomessaggi dal fronte. Hanno raccontato i loro massacri e hanno implorato l’aiuto del presidente Putin. Le nuove testimonianze provengono da soldati della regione di Mosca inviati nella città di Avdizhevka vicino a Bakhmut. Molti di loro sono morti durante innumerevoli tentativi di prendere posti ucraini.

Questi soldati sono stati richiamati nel settembre 2022 durante la mobilitazione parziale. Dopo tre mesi di addestramento di artiglieria, furono inviati nella Repubblica popolare di Donetsk, nell’Ucraina orientale. Hanno aspettato lì per due mesi per prendere le armi, ma non sono mai arrivati. Non ricevevano né cibo né bevande e dovevano comprare tutto da soli. Era un assaggio di quello che sarebbe successo.

sul davanti

All’inizio di marzo è stato loro annunciato che avrebbero acquisito esperienza di combattimento con la milizia filo-russa di Donetsk. Doveva durare solo un mese e non sarebbero andati al fronte.

Erano divisi in unità di circa 50 soldati, tra i quali c’erano detenuti reclutati con la forza. La moglie di uno degli uomini convocati ha detto: “La metà può combattere e l’altra metà non è adatta”. READ "Cavolo bianco" e "marcia forzata"... La stampa francese non è dispiaciuta per Emmanuel Macron dopo la sua apparizione in televisione

Nella notte tra il 9 e il 10 marzo hanno ricevuto cibo e acqua per tre giorni e infine sono stati inviati al fronte. Lì fu ordinato loro di impadronirsi delle terre appartenenti agli ucraini. Si è trasformato in un massacro senza senso.

© Afp



Un’altra moglie dice: “Era impossibile prendere qualcosa”. I nostri uomini avevano mitragliatrici e i nemici avevano artiglieria. Cosa puoi fare con una mitragliatrice contro un carro armato? “

I soldati sono al fronte da 12 giorni senza fare progressi. Erano in trincea e non hanno sparato un colpo. Chi osava tendere la mano perdeva subito il braccio. È successo a un ragazzo di Dmitrov. Un altro è stato colpito da un carro armato. La sua testa volò via. Non ne è rimasto niente”.

© ANP/EPA



Dopo tre giorni, hanno finito il cibo e le bevande ei soldati hanno dovuto cercare loro stessi per sopravvivere. Saccheggiarono le cantine delle case abbandonate e bevvero l’acqua di un pozzo in cui galleggiavano due cadaveri. “Ci siamo subito resi conto che se l’acqua aveva un sapore salato, c’era un cadavere che vi galleggiava”.

Una delle mogli ha ammesso che c’era stato un saccheggio. Gli imballatori hanno localizzato televisori e dispositivi elettronici nelle case abbandonate in modo da poterli riprendere come “souvenir”.

caos

Le richieste di evacuazione dei feriti non hanno avuto risposta. “Se di notte cambi posizione e ti rifugi in un altro luogo, ti imbatterai sicuramente in un cadavere. Molte volte era già nero. Era dappertutto. I prigionieri li portavano, li spogliavano e tiravano fuori tutto ciò che avevano in tasche”. READ Live - La guerra in Ucraina: a Kiev si sentono esplosioni e “il drone nemico viene abbattuto”

Ci sono voluti mesi prima che i corpi dei soldati caduti potessero essere evacuati. Uno dei soldati ha affermato che gli uomini morti a novembre non sono stati recuperati fino a marzo. “Sono stati messi in sacchi e portati via su carri. Abbiamo letteralmente combattuto tra i cadaveri. Se possibile, li abbiamo messi in una foresta e li abbiamo nascosti in modo che topi e cani non li mangiassero”.

© Afp



“codardi”

Il 22 marzo i soldati russi si ritirarono. In 12 giorni, un terzo degli uomini fu spazzato via. I morti venivano gettati in un fosso e seppelliti. Hanno lasciato indietro i feriti gravi.

Al quartier generale, una donna dice che le reclute sono state trattate come “codardi”. Tutti furono arrestati e altri uomini mobilitati furono mandati al fronte al loro posto. Hanno anche sperimentato il terrore. “Gli unici sopravvissuti sono quelli che sono stati feriti nella prima battaglia e avevano bisogno di cure ospedaliere”, ha aggiunto. Tre settimane dopo, su un’unità di 50 uomini, ne erano rimasti solo quattro. Ciò rappresenta un tasso di perdita del 92%. Altre persone scomparse sono state denunciate.

Ad aprile, gli ucraini hanno completamente distrutto la linea del fronte russa. Una donna ha ricevuto una telefonata dal marito, che si nasconde nel seminterrato di una casa. “Mi ha detto che c’era un amico con lui che era completamente sotto shock e non capiva cosa stesse succedendo. Non avevano niente da mangiare o da bere”.

I membri della famiglia dicono che stanno facendo tutto il possibile per riportare a casa i loro uomini, vivi o morti. Tuttavia, i loro appelli al governo russo finora non hanno prodotto quasi nulla. READ Rivelato il contenuto della ricerca domestica di Donald Trump: "Scoperta straordinaria"

