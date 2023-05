La guerra in Ucraina: una donna è stata condannata al carcere per aver lasciato un biglietto sulla tomba dei genitori di Putin

Irina Tsipaneva, 60 anni, è stata dichiarata colpevole da un tribunale russo di grave profanazione motivata da odio politico, riferisce il Guardian. Tuttavia, il suo avvocato ha affermato che la sua cliente non si è dichiarata colpevole perché non ha profanato fisicamente la tomba e non ha cercato di pubblicizzare il suo atto.

Irina Tsipaneva era furiosa in un clima di opposizione al Cremlino. Ecco perché, alla vigilia del compleanno del presidente russo, è andata alla tomba dei suoi genitori. senza meta? Ha espresso il sentimento di ingiustizia che lo ha commosso con l’aiuto di un biglietto posto sulla tomba dei genitori di Vladimir Putin. L’ex spia del KGB disinnesca le tensioni russe: “Prigozhin è il presidente ad interim, Putin non c’è più” Possiamo leggere queste parole:I genitori di pazzi prendono il comando: “Padri di pazzi, portatelo a casa. Causa così tanto dolore e guai. Il mondo intero sta pregando per la sua morte. Morte a Putin. Ho allevato un mostro e un assassino”.“ In tribunale, la sua difesa è stata chiara: si oppone alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Ma i pubblici ministeri non hanno accettato le sue motivazioni e il pensionato, inizialmente posto agli arresti domiciliari e con il divieto di accedere a Internet e visitare il cimitero Seraphimovsky di San Pietroburgo, è stato condannato a tre anni di reclusione con sospensione della pena, una pena che Irina Tsipaneva ha deciso di accettare.