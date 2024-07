Una chiamata fatta da Kamala Harris

Kamala Harris nel settembre 2020 a Milwaukee, Wisconsin. Scott Olson/Getty Images tramite AFP

Lacci diagonali

Il 21 luglio, dopo mesi di angoscia politica, Joe Biden ha abbandonato Kamala Harris, che ha immediatamente raccolto abbastanza delegati democratici da essere nominata candidata ufficiale del partito durante la sua convention, a metà agosto. Quando Joe Biden ha dato impulso alla carriera di Kamala Harris nel 2020 selezionandola come sua compagna di corsa, l’ex giudice ha pubblicato un video su Instagram intitolato “Pronti a vincere” (“Ben allacciato e pronto a vincere”), un paio di scarpe da ginnastica Converse Chuck Taylor ai piedi. Il nome di questo modello risale al giocatore di basket che il marchio, fondato nel 1908 in Massachusetts, assunse nel 1921 per promuovere e migliorare questa scarpa con una suola in gomma antiscivolo e leggera che ha subito alcune modifiche. La Converse Chuck Taylor fu adottata anni dopo da Elvis Presley, James Dean, Andy Warhol e persino Kurt Cobain. Un must per la cultura pop americana.

Anti-scarpa

Lungi dall’essere uno strumento, le scarpe da ginnastica sono uno degli elementi essenziali di Kamala Harris. In un’intervista del 2018 con i media online taglio, Lei spiega: “Ho un’intera collezione di scarpe Converse: quelle di pelle nere, quelle bianche, ho quelle senza stringhe, quelle con lacci, quelle che indosso quando fa caldo, quelle che indosso quando fa freddo, quelle che indosso quelli con piattaforme.” » Una passione che risponde anche a un sottile marketing politico. “In America, che limita le donne ad abiti tradizionali e vuole che indossino tacchi alti, questa è una buona strategia. Stime di Elodie Lemaire Nowinski, storica della moda e ricercatrice alla Glasgow School of Art. Harris promuove una femminilità meno tradizionale con le sue sneakers e diffonde il messaggio lei stessa, che non potrà contare su una first lady, come Michelle Obama o Jill Biden, che lo faccia per lei. » Limitare questa scelta di abbigliamento? “Si rivolge alla popolazione urbana, ma non agli elettori rurali”. Il ricercatore si arrabbia

Il paio di Converse creato dall’attivista e artista Nina Chanel. Nina Chanel x Converse

Riferimenti alla radice

Nata da padre giamaicano e madre indiana, Kamala Harris è la prima donna e la prima persona non bianca a diventare vicepresidente degli Stati Uniti e intende infrangere il limite massimo del soffitto di vetro compiendo 47 anni.e Presidente. “La Chuck Taylor, una scarpa da basket inizialmente indossata da giocatori per lo più di origine africana, gli permette di entrare in contatto con i neri, in un paese dove la questione razziale non è mai lontana”, E.Analisi di Ludi Lemaire Nowinski. Anche a Kamala Harris piace indossare una collana di perle, in riferimento a questo Perle Queste donne nere, come lei, si sono laureate alla Howard University, soprannominata “Black Harvard”. Scelte che hanno ispirato i netizen a utilizzare l’hashtag #pearlsandchucks. Il suo obiettivo è mobilitare gli elettori donne (Harris tocca da sei mesi il tema del diritto all’aborto), così come le minoranze etniche, insoddisfatte dell’inasprimento della politica di immigrazione decisa da Biden per sedurre gli elettori conservatori. .

