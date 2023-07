“Urlava molto, sbavava”: la xilazina o “droga zombi” è arrivata in Belgio?

“Ciò che risalta sono i movimenti che non siamo abituati ad incontrare, sembrano disordinati e incontrollati. Si ritrae completamente all’indietro ed è quasi attorcigliato in due. Non è un movimento fisiologicamente comuneha commentato Laure Ellens, ricercatrice presso la School of Pharmacy and Biomedical Sciences dell’UCLA, mentre guardava il video.

Conseguenze serie

Il comportamento dell’uomo fotografato potrebbe essere stato causato dalla xilazina, questa famosa.droga zombiÈ un prodotto originariamente utilizzato dai veterinari.In pratica è un tranquillante usato soprattutto sui cavalli, dove serve per far addormentare l’animale, per calmare l’animale. Se utilizzato a livello umano, può ovviamente avere effetti molto significativi come sedazione, ma anche depressione dell’apparato respiratorio o cardiaco che possono portare alla morte.“, avverte Laure Elens. Solo un esame del sangue può determinare se è davvero in questa condizione.”droga zombiFinora, nessun caso è stato identificato in Belgio dalla polizia federale.