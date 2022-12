Il governo francese mette in guardia pochi giorni prima della vigilia di Natale!

Questo è il salmone affumicato delle Highlands scozzesi, confezionato in una cassa da 300 grammi, di 10 filetti. È stato commercializzato in tutta la Francia. La confezione contiene il codice a barre 3760253432306 e il valore interessato è 10352143280.

Secondo il sito web del governo francese Rappel Conso, il salmone affumicato del marchio Petit Navire è attualmente in fase di richiamo a causa di un’anomalia nell’etichettatura. Promemoria Conso identifica che questo prodotto è stato distribuito da Galec, il centro acquisti di E.Leclerc.

È suonata una nuova sveglia. La carne di maiale bianca venduta in tutti i supermercati Auchan è attualmente in fase di richiamo. Il sollecito di Conso afferma che le confezioni possono contenere il batterio Listeria monocytogenes, l’agente eziologico della listeriosi.

Il prodotto in questione è una confezione da quattro fette di lombo di maiale disossato (160g) a ridotto contenuto di sale (-25%) del marchio Auchan. Commercializzazione dal 5 al 13 dicembre in tutti i punti vendita e ridistribuzione del marchio. Questo è il lotto 1129104 con GTIN 3596710353217. La data di scadenza per questo prodotto è il 31 dicembre 2022.