Questi studenti illusi fanno festa senza alcol e dimostrano inavvertitamente che bere non è la base del divertimento

Il presidente del circolo studentesco CESEC di Louvain-la-Neuve ha una grande novità per i suoi membri: organizzare una festa gratuita al 100% dove la birra scorre a fiumi. E annunciato sul loro gruppo Facebook.Questo martedì 6 febbraio, a partire dalle 19:45, siete invitati a venire a degustare la nuova birra “La Louvain”, creata soprattutto per noi studenti.“E continua ad invogliare i frequentatori delle feste scrivendo.”Per l'occasione verranno allestite nel circolo due vasche da 500 litri, un dj appositamente finanziato per l'occasione e maxischermi vi presenteranno (Insisto, è gratis) Il miglior pre-party per il primo martedì sera di questo secondo mandatoIl risultato: 185 persone hanno risposto all'invito ed erano ansiose di scoprire questa nuova e misteriosa birra promessa in una festa epica. Ai quattro angoli del cerchio sono state posizionate telecamere per filmare la serata che, secondo la pubblicità, era prevista per servire come un grande stratagemma di marketing per il lancio della bevanda Mays.

Scoprire ecco. La trappola La realtà era molto diversa dalla grande festa di ubriachi annunciata ai partecipanti. Il Presidente, organizzatore della serata, era solo a confidarsi con l'O-teamNon è il bagno Dalla RTBF. Insieme, hanno teso una trappola per i festaioli, riempiendo fusti da 1.000 litri con birra analcolica, all'insaputa dei consumatori. Il capo del dipartimento, Valentin Wibaut, spiega le sue motivazioni a La Libre: “È stata un'occasione per dimostrare agli studenti e al mondo esterno che gli studenti sanno fare festa senza alcol.“E continua: “Guinaille è soprattutto familiarità e incontro. Quando fai festa da studente, sei in un ambiente dove la maggior parte delle persone beve e tu vuoi farlo per amore della tradizione. Ma è importante sostenere la birra 0% e dimostrare che possiamo festeggiare senza alcol. Se il CESEC (Circolo degli Studenti) può essere un'introduzione alla gestione responsabile, allora è fantastico.“. READ Questa auto elettrica Volkswagen Golf non entrerà nella gamma ID Quando le porte del distretto si aprono, gli studenti si riversano nel bar. Per un'ora e mezza nascondiamo loro l'inganno di cui fanno parte e bevono tutti bicchieri 0%. “È leggero ma quello Pilsner serali come piacciono a noie”, dice uno di loro, di fronte alla telecamera. Il segreto viene svelato e i partecipanti alla festa prendono coscienza dell'esperienza in cui sono immersi. L'effetto placebo ha funzionato?Dopo un po' ti rendi conto che non sei ubriaco. qualcosa è sbagliatoQualcuno sorrise.Alcune persone hanno iniziato a fare domande dicendo: “Beh, ho bevuto molte birre e non ho sentito alcun effetto”.“, spiega Valentin, il capo del circolo studentesco. Ma comunque. Per un momento, tutto ciò che hanno visto è stato il fuoco. Il presidente è stato lieto di introdurre l'alternativa alla birra 0% in questo divertente esperimento. Gli studenti hanno festeggiato e ballato in allegria , come la sera in cui al bar scorre la classica birra.Una bella iniziativa che ha fatto sorridere più di un.