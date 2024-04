I membri della famiglia reale sono presenti al matrimonio del sindaco di Madrid con la nipote, la principessa Teresa, duchessa di Borbone delle Due Sicilie

Il 6 aprile 2024, José Luis Martínez Almeida è diventato il primo sindaco di Madrid a sposarsi durante il suo mandato. Il sindaco di Madrid sposò Teresa Urquijo, nipote della principessa Teresa dei Borboni delle Due Sicilie e cugina del re Juan Carlos I. Alla cerimonia erano presenti l'ex Capo dello Stato, membri della Famiglia Reale Spagnola, della Famiglia Reale delle Due Sicilie, della Famiglia Reale di Bulgaria e numerose famiglie nobili.

La famiglia reale di Spagna al matrimonio del sindaco di Madrid con il cugino del re Juan Carlos

José Luis Martínez Almeida, sindaco di Madrid, si è sposato sabato 6 aprile 2024, nella chiesa di San Francesco Borgia a Madrid. La stampa parla da tempo del celibato di questo politico 49enne, fino al suo incontro con Teresa Urquijo nel 2022. Stanno ufficialmente insieme da 11 mesi e hanno scelto di unire i loro destini in questo giorno. Le origini della sposa e la carriera politica dello sposo hanno reso questo l'evento più atteso e commentato dalla stampa spagnola.

Teresa Urquijo e José Luis Martinez Almeida lasciano la chiesa il 6 aprile 2024 (Foto: Gtres/ABACAPRESS.COM)

Teresa Urquijo è la figlia di Lucas Urquijo e Beatrice Moreno, e anche la figlia della principessa Teresa di Borbone delle Due Sicilie e Iñigo Moreno. Nel 2010, il re Juan Carlos creò il titolo di marchese di La Serna per Iñigo Moreno, amico e marito di sua cugina Teresa, come risarcimento per la perdita del titolo di marchese di Laola che i tribunali avevano deciso di trasferire a suo cugino. Il 1° Marchese di La Serna festeggia quest'anno il suo 90° compleanno. La principessa Teresa, che detiene il titolo di duchessa di Salerno di Napoli, è la figlia del principe Alfonso de Borbon, principe delle Due Sicilie, fratellastro della principessa Maria de las Mercedes, madre del re Juan Carlos.

José Luis Martínez Almeida Navasquez, sindaco di Madrid, accoglie il re Juan Carlos all'ingresso della chiesa, prima del suo matrimonio con uno dei suoi cugini (Foto: Gtres/ABACAPRESS.COM)

L'Infanta Cristina e suo figlio Juan Urdangarin vengono accolti davanti alla chiesa dal futuro sposo (Foto: Gtres/ABACAPRESS.COM)

La sposa proviene principalmente dal ramo siciliano e parmigiano della famiglia Borbone. Nel 1700, nipote di re Luigi, i suoi discendenti governarono la Spagna, il Ducato di Parma e i Regni di Napoli e di Sicilia, che avrebbero poi formato il Regno delle Due Sicilie.

La sposa è una discendente del re Alfonso XII di Spagna e del re Ferdinando II delle Due Sicilie, nonché del re Juan Carlos. Evidenziando i legami tra cugini del bourbon. Ci sono molti altri cugini, in particolare rami femminili degli Asburgo-Lorena che non sono mostrati qui (Immagine: Histoires Royales)

Il rapporto tra la sposa e la famiglia reale in Spagna esiste solo attraverso i rami della famiglia Borbone. Anche i suoi antenati si sposarono con membri della famiglia Asburgo-Lorena, rendendoli discendenti della dinastia austriaca. C'erano anche matrimoni di principesse di Orléans, entrambe antenate della famiglia reale spagnola e antenate parmigiane della sposa. La Casa d'Orleans è un ramo cadetto della Casa di Borbone, e quindi cugina del Re Filippo V.

Re Juan Carlos con le sue due figlie (i figli Elena e Cristina) e tre dei suoi nipoti (Felipe e Victoria de Marichalar e Juan Urdangarin) (Foto: Gtres/ABACAPRESS.COM)

La famiglia reale delle Due Sicilie festeggia le nozze di Teresa Urquijo

La principessa Anna d'Orleans, zia dell'attuale conte di Parigi, rappresenta la famiglia reale francese ma anche la famiglia reale delle Due Sicilie. La principessa Anna è la vedova della duchessa di Calabria e della vedova del principe Carlo di Borbone, principe delle Due Sicilie. Il loro figlio, il principe Pedro, è l'attuale duca di Calabria e capo del ramo familiare. Il Duca di Calabria rappresentava la famiglia reale insieme alla moglie, la principessa Sofia. La principessa Cristina Borbone delle Due Sicilie, sorella di Pedro, era accompagnata dal marito, Pedro Lopez Quesada. La loro figlia, Victoria Lopez Quesada de Borbon de de Cecils, era accompagnata dal suo fidanzato, Enrique Moreno de la Cova.

La famiglia reale spagnola era presente al matrimonio di Teresa Urquijo e José Luis Martínez Almeida. Il re Juan Carlos era partito da Abu Dhabi, dove risiede dal 2020. La regina Sofía non ha partecipato alla messa, ma era presente al ricevimento organizzato nella tenuta El Canto de la Cruz a Colmenar Viejo, non lontano dalla capitale. Questa “finca” è una tenuta di 25 ettari acquistata dalla Principessa Teresa dei Borboni delle Due Sicilie e dal Marchese di La Serna nel 1991. La famiglia ha paesaggistico magnificamente questa tenuta che comprende il proprio allevamento di cavalli, Fleur-de-Lys. Il fiore del lis è lo stemma della famiglia Borbone.

Felipe e sua sorella Victoria de Marichalar arrivano in chiesa per partecipare al matrimonio del cugino con il sindaco di Madrid (Foto: Gtres/ABACAPRESS.COM)

Nobili e reali presenti alle nozze del sindaco di Madrid con un discendente dei re di Francia, Spagna e Due Sicilie

L'Infanta Cristina era accompagnata dal figlio Juan Urdangarin, mentre l'Infanta Elena era accompagnata dai suoi due figli, Felipe e Victoria de Marichalar. Al matrimonio era presente anche la famiglia reale di Bulgaria, grazie al principe Kubrat, principe di Panagiurishti. Il principe Kubrat è il terzo figlio del re Simeone II. Dopo il suo esilio, il re bulgaro sposò Margarita Gomez Acebo e si stabilì in Spagna. Tutti e cinque i loro figli sono sposati con cittadini spagnoli. Il principe Kubrat ha partecipato al matrimonio con sua moglie, la principessa Carla, nata Carla Soledad Royo Vilanova.

A questo matrimonio parteciparono anche i nobili spagnoli, che riunirono tra i 500 e i 600 invitati. Fernando Fitz James Stuart, duca di Huescar, figlio primogenito ed erede del duca d'Alba, era presente con la moglie Sofia, indossando un abito verde. Il Duca d'Alba è uno dei nobili più importanti della Spagna. Abbiamo visto anche il Duca e la Duchessa di Terranova,