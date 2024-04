«La priorità resta la sua sicurezza»: i genitori di Kate Middleton devono fino a 3 milioni di euro

La situazione finanziaria della famiglia di Kate Middleton non è buona. Secondo un articolo del Times, Party Pieces, la società di proprietà dei genitori di Kate, Carole e Michael Middleton, è in bancarotta. Tuttavia, l'attività di forniture per feste per bambini era di grande importanza. Ma dopo la crisi sanitaria, enormi perdite li hanno spinti a vendere l’azienda. “Non potevano nemmeno pagare la tassa di insolvenza di 303.000 euro“, nota il Times.

Di conseguenza non è più possibile pagare decine di fornitori.