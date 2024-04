WrestleMania 40: Sami Zayn mette KO Guenther

Uno scontro importante per il WWE Intercontinental Championship durante WrestlteMania 40. Gunther ha avuto l'opportunità di difendere il suo campionato in PLE poiché si è svolto negli Stati Uniti e Sami Zayn è stato in missione per vincere il campionato negli ultimi mesi.

Il regno di Gunther durò oltre 665 giorni, mentre Sami Zayn si qualificò vincendo il guanto di sfida. Sami Zayn è salito sul ring con un discorso motivazionale da parte di sua moglie, Chad Gable, e poi di Kevin Owens.

Sami Zayn ha iniziato la partita forte e motivato, ma Gunther ha rapidamente riguadagnato il vantaggio. Dominio completo mentre Gunther faceva le mosse una dopo l'altra mentre rideva mentre guardava sua moglie in prima fila. Sami Zayn è riuscito a trovare una seconda ventata dal nulla e a sorprendere Gunther con un calcio infernale!

Sami Zayn è riuscito a continuare questo attacco con un Brain Buster dalla corda più alta e due Helluva Kicks per diventare il nuovo WWE Intercontinental Champion!

Sami Zayn ce l'ha fatta!!! Gunther è stato isolato!!! Abbiamo un nuovo Campione Intercontinentale #WrestleMania!!! pic.twitter.com/ecvyi7y3Xh -WWE (@WWE) 7 aprile 2024

Sami Zayn ha avuto l'opportunità di celebrare questa vittoria con sua moglie.

Fonte immagine: WWE