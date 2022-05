I marocchini, i maggiori consumatori di credito al consumo

Più del 90% dei marocchini utilizza il credito al consumo per necessità. Un metodo di finanziamento ma non realizzato nella comunità. Lo rivela uno studio condotto da un’azienda specializzata.

Secondo uno studio condotto da LMS-CSA per il Weekly Eco dal vivoQuasi la metà dei marocchini che sottoscrivono il credito al consumo (49%) lo utilizza da più di 10 anni. Tuttavia, questo metodo di finanziamento non è ben curato nella società. Il 94% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare il credito al consumo per necessità. Il 21% degli intervistati ha dichiarato di aver ottenuto almeno un prestito ancora in corso di rimborso, mentre il 31% ha dichiarato di aver ottenuto due prestiti contemporaneamente. Il 12% ottiene tre prestiti al consumo contemporaneamente.

Lo studio rivela inoltre che un marocchino su cinque ha richiesto prestiti al consumo da istituti di microcredito per finanziare un’attività generatrice di reddito. Il 58% delle persone che hanno utilizzato il credito al consumo si è rivolto alle banche. Il 4% degli intervistati ha dichiarato di aver ottenuto un prestito per estinguere un altro obbligo finanziario. Stessa percentuale per chi ha finanziato l’istruzione superiore con i prestiti al consumo. Il 7% dei marocchini ha ottenuto un prestito per problemi di salute e il 5% per le tasse scolastiche dei propri figli, secondo lo stesso studio.