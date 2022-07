I conducenti di Uber potranno presto scegliere le loro corse in base alla destinazione e al prezzo | Globalismo

Uber sta combattendo una lunga battaglia per dimostrare che il modello economico che ha creato, la “job economy” (economia del lavoro unico), è economicamente e socialmente sostenibile. Lo status di lavoro autonomo di guida, necessario per questo modello, è controverso in molti paesi e negli Stati Uniti.

Uber ha lottato per riportare in vita i suoi driver dopo la pandemia, e quindi per soddisfare la forte domanda. A maggio, la società ha annunciato che avrebbe investito di più nella sua offerta ai conducenti. La dichiarazione di venerdì menziona un altro strumento, “Trip Radar”, che consentirà ai piloti di vedere un elenco di altre gare nelle vicinanze, “per avere la possibilità di scegliere quella più adatta a loro”. Il colosso VTC offrirà loro anche una carta bancaria con vantaggi associati, in particolare per risparmiare sul prezzo del carburante, che è aumentato notevolmente.