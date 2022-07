Tasse in Lussemburgo: l’imposta sul reddito è stata rilevata sull’IVA

Mentre erano in minoranza nel 2004 e sono ancora all’incirca uguali dieci anni dopo, le imposte indirette rappresentavano il 57% delle imposte lo scorso anno. Ma ciò non significa necessariamente che i contribuenti siano d’accordo con l’IRS, afferma Mark Wagner, presidente del CNFP: “Si tratta del peso nel suo insieme, e non significa che alcuni stanno scendendo e altri stanno salendo”.

La spiegazione è innanzitutto l'”indebolimento dell’imposta sul valore aggiunto”, legato a una norma europea sull’imposta elettronica sul valore aggiunto, che “il Lussemburgo non può più riscuotere come prima”. Dopo di che, il Granducato “ha creato molti posti di lavoro negli ultimi dieci anni, soprattutto quelli abbastanza ben pagati. Ad esempio, la pubblica amministrazione ha impiegato relativamente più del resto dell’economia. Quindi c’è un impatto su le tasse.”

Infine, Mark Wagner ravviva il dibattito sugli schemi fiscali che non indicizzano l’inflazione. “Ciò contribuisce al fenomeno della promozione dell’imposta diretta”, spiega. I tre indicatori in 18 mesi, infatti, “ci hanno fatto scivolare tutti in fasce fiscali più alte”. Quindi, in questo caso, un aumento dell’aliquota fiscale.