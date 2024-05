USA: “Mamma, papà, per favore non morire, tornerò”

“Correva più veloce che poteva, più forte che poteva. Ha percorso 1,5 chilometri in dieci minuti. È impressionante per un ragazzino.” Johnny Baker non ha parole abbastanza forti per descrivere il coraggio di suo nipote di 9 anni, Branson. Sabato scorso, il bambino stava guidando con i suoi genitori a Marietta, in Oklahoma. I tre nel frattempo si stavano dirigendo verso un paese vicino per raggiungere un rifugio Una serie di uragani Seminando il caos nella zona.