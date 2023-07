Sabato il presidente sudcoreano Yoon Sok Yul ha fatto una visita a sorpresa in Ucraina. Ha visitato la città di Bucha, che ha assistito a un massacro di civili, di cui ha attribuito la colpa all’esercito russo e ad Arbin.Gli attacchi missilistici si sono concentrati su aree residenziali civiliHa detto il portavoce presidenziale ucraino. Yun Seok Yul dovrebbe incontrare il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Dovresti concentrarti sugli aiuti militari da Seoul. La Corea del Sud è il nono più grande esportatore di armi al mondo.

Il cancelliere tedesco Olaf Schultz ha promesso di fornire un sostegno militare all’Ucraina pari a circa 17 miliardi di euro fino al 2027 per aiutarla a respingere l’invasione russa. Dopo gli Stati Uniti, la Germania è il secondo maggior contributore in termini di aiuti militari all’Ucraina, ha ricordato il leader tedesco, durante la sua tradizionale conferenza stampa estiva a Berlino.

nel campo ,L’esercito ucraino – il suo contrattacco non è veloce come previsto – afferma di avanzare nel sud del Paese: “I battaglioni d’assalto, supportati da carri armati, avanzarono di 1,7 kmLe autorità hanno annunciato “entro una settimana in direzione della città di Melitopol.