Banca centrale europea: la crisi bancaria non dovrebbe includere un taglio dei tassi di interesse, secondo Lagarde

Il presidente della banca Christine Lagarde ha commentato domenica che la recente crisi bancaria non dovrebbe comportare il taglio dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea per proteggere la crescita economica, ritenendo necessario monitorare la misura in cui le banche inaspriscono o meno le condizioni di credito. Non dobbiamo tagliare (tassi di interesse). Vedremo. Perché dobbiamo davvero valutare cosa risulterà da questi ultimi eventi finanziari”, ha osservato il capo della Bce durante un’intervista al canale Cnn.

“Quale sarà il loro impatto? Come reagiranno le banche? Come valuteranno i rischi?”, ha proseguito Christine Lagarde. ..). Ma se restringono troppo il credito, ciò influirà eccessivamente sulla crescita.

“C’è una ripresa nell’economia globale”

Il capo della Banca centrale europea era a Washington per le riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, che si concludono domenica. Quando le è stato chiesto dell’economia globale, ha espresso ottimismo, dicendo: “C’è una ripresa. Penso che sia un punto che non era evidente solo sei mesi fa, quando tutti ci aspettavamo una recessione, se non altro da un punto di vista tecnico. ” Tuttavia, “il percorso è stretto e richiede che i governi e le banche centrali di tutto il mondo adottino le politiche giuste”.

Ha anche messo in guardia sui pericoli della frammentazione dell’economia globale in due blocchi, uno orientato verso gli Stati Uniti e l’altro verso la Cina: “La separazione dal mondo e il bipolarismo porteranno a un’economia meno sviluppata, a una minore prosperità nel mondo, più povertà. (…) È una cosa che bisogna assolutamente evitare». Ha anche espresso allarme per le conseguenze globali di un default degli Stati Uniti se il Congresso degli Stati Uniti non fosse riuscito ad aumentare il tetto del debito.

Non posso credere che avrebbero permesso che accadesse un disastro così grave. (…) Capisco la politica, io stesso ero un politico. “Verrà un momento in cui dovranno prevalere i migliori interessi della nazione”, ha aggiunto la signora Lagarde, che è stata ministro dell’Economia francese. Gli Stati Uniti devono regolarmente aumentare, attraverso un voto del Congresso, la capacità di indebitamento del governo, un voto sempre più politicizzato. Senza un accordo tra repubblicani e democratici, gli Stati Uniti potrebbero andare in default quest’estate, una situazione senza precedenti.

