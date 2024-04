Germania

Sabato pomeriggio nella 29esima giornata del campionato tedesco l'RB Lipsia ha ottenuto un'enorme vittoria sul Wolfsburg. Dopo il fischio finale, il punteggio è stato dichiarato 3-0 alla Red Bull Arena.

Dani Olmo (13.) ha aperto la strada all'inizio della partita, e Benjamin Sisco (68.) ha raddoppiato a metà del secondo tempo. Luis Obinda (82esimo), che ha giocato 86 minuti, ha segnato. Sebastian Bornau e Aster Franks hanno invece giocato l'intera partita, mentre il loro compagno di squadra Quinn Casteels è ancora assente per un infortunio alla spalla.

Il Lipsia mantiene il quarto posto nella classifica della Prima Divisione tedesca con 56 punti. Il Wolfsburg arriva al 14° posto con 28 unità.

Nel frattempo, il Bayern Monaco ha rinviato la cerimonia del titolo del Bayer Leverkusen almeno fino a domenica dopo la vittoria per 2-0 sul Colonia. Se domenica il Bayer Leverkusen batterà in casa il Werder Bremen, guidato da Olivier Deman e Sene Lenin, vincerà il titolo del campionato tedesco per la prima volta nella sua esistenza. Il Bayern è secondo con 13 punti, mentre Recorder deve ancora vincere con 15 punti di vantaggio.

Spagna

Sabato pomeriggio l'Atletico Madrid ha ottenuto una netta vittoria contro il Girona ospite (3-1) nel 31° turno del campionato spagnolo. Con questa seconda vittoria consecutiva in campionato, i Colchoneros restano al quarto posto in classifica (61 punti) ma sono oggi a quattro lunghezze dall'avversario, sull'ultimo gradino del podio.

Ma i madridisti sono stati subito sorpresi da un gol nei primi minuti segnato da Artem Dovpik per il Girona (4° 0-1). La reazione degli uomini di Diego Simeone arriva nel terzo quarto d'ora del primo tempo.

Antoine Griezmann ha segnato il pareggio su calcio di rigore (34, 1-1) prima che Angel Correa prendesse il controllo del Real Madrid prima della fine del primo tempo (45 + 6, 2-1).

Nella ripresa Simeone inserisce Axel Witsel al posto di Reinildo Mandava (46esimo), e Griezmann segna una doppietta (50esimo, 3-1).

Arthur Vermeeren è rimasto in panchina con l'Atletico Madrid per il quinto incontro consecutivo. Non gioca dal 9 marzo contro il Cadice.