I bambini riconoscono i numeri

Un nuovo studio fornisce la prova che i bambini possono comprendere i numeri in questo modo.

I bambini hanno significato solo un numero. Lo vedono come si vede il colore o si sente il calore. Annotazioni con Hervé Poirier, caporedattore della rivista ad Epsilon.

franceinfo: Come possiamo assicurarci che i bambini riconoscano i numeri?

Hervé Poirier : L’esperimento condotto presso il Centro NeuroSpin dell’Università Paris-Saclay è impressionante. I ricercatori hanno posizionato 256 sensori di onde cerebrali sui crani di 26 neonati di tre mesi. Li hanno fatti addormentare e, mentre dormivano, li hanno fatti ascoltare sequenze di 4 suoni e sequenze di 12 suoni. Esponendo la traccia dei sensori, sono stati in grado di rilevare il segnale che codifica questo numero di suoni: un segnale neurale specifico per il numero 4 e un altro per il numero 12. Impressionante, questo segnale è rimasto lo stesso quando hanno cambiato il tono . Il suono, la sua durata, il suo ritmo o lo strumento musicale. Ancora più impressionante, al risveglio, questo segnale era ancora rilevabile quando i bambini guardavano le immagini di quattro oggetti diversi o 12 immagini.

Quali conclusioni si possono trarre?

Quindi questo segnale non è correlato al senso uditivo o visivo, né agli oggetti da contare, né allo stato di veglia o di sonno, né al fatto di percepire gli elementi in sequenza o in modo sincrono. Egli va oltre tutto questo concentrandosi su un predicato più astratto: è il segno del numero 4 in quanto tale, il segno del 12. Ciò dimostra che anche quando non vi presta attenzione, il numero è automaticamente una proprietà fondamentale che viene estratta dall’ambiente dal cervello del bambino.

Questo significa che i bambini sanno contare normalmente?

Questo è un vecchio dibattito! D’altra parte, Platone ei Patrioti, che credevano che gli esseri umani avessero abilità matematiche innate e un preconcetto senso del numero; e dall’altro John Locke e gli empiristi, che insistono sul fatto che quasi tutta la conoscenza viene acquisita nel tempo. Negli ultimi 25 anni sono stati condotti esperimenti comportamentali su bambini che non hanno imparato l’aritmetica, su persone che non hanno parole esatte per identificare i numeri superiori a 5 e persino su animali, lupi, ratti e anatre.

Qual’era il risultato?

Tutte le esperienze hanno chiaramente fatto pendere la bilancia dalla parte di Platone. E quest’ultimo, neurale, fornisce la prova più forte che abbiamo un codice neurale per i numeri. Allo stesso modo in cui si vedono i colori o si sente il calore, il cervello degli umani, così come il cervello degli animali, è cablato per percepire questa cosa molto astratta che è il numero. Siamo tutti nati matematici.

per leggere lo studio : https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.03.062