Fobia dello stomaco: come lo stress influisce sulla salute dell’intestino

Secondo un recente studio, lo stress psicologico colpisce il sistema immunitario a livello intestinale, creando condizioni favorevoli allo sviluppo di malattie infiammatorie.

È stato ormai dimostrato che lo stress psicologico influisce in modo significativo sui processi infiammatori che colpiscono molti organi.1. Ciò è particolarmente evidente in relazione alle malattie infiammatorie intestinali come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa: diversi studi hanno già riportato che eventi di vita stressanti (perdita del lavoro, divorzio, morte) sono associati a improvvise riacutizzazioni (accensione) Uno dei sintomi più importanti di queste malattie (dolore addominale, diarrea, stanchezza).

effetto immunitario

Lo stress psicologico attiva due percorsi nel nostro corpo, il sistema nervoso simpatico che innesca la produzione di adrenalina e l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) che genera glucocorticoidi come il cortisolo.

In uno studio recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica cellulaI ricercatori osservano che la produzione di glucocorticoidi è in gran parte responsabile del legame molecolare tra stress psicologico e infiammazione.2.

La dissezione dei percorsi biochimici coinvolti in questo collegamento ha rivelato un nuovo meccanismo d’azione per questi glucocorticoidi: invece di interagire direttamente con le cellule infiammatorie nell’intestino, come fanno di solito durante l’infiammazione, lo studio ha mostrato che i glucocorticoidi agiscono in qualche modo indirettamente. , prendendo di mira il sistema nervoso (neuroni e cellule gliali) situato a livello degli organi.

In presenza di alti livelli di corticosteroidi indotti dallo stress, i neuroni secernono fattori che attraggono le cellule immunitarie e le inducono a rilasciare molecole infiammatorie, che irritano gravemente le cellule intestinali.

Allo stesso tempo, i glucocorticoidi interferiscono con la maturazione dei neuroni nell’intestino, impedendo loro di produrre le molecole normalmente necessarie per generare le contrazioni muscolari che consentono al cibo di muoversi attraverso il tratto digestivo. In altre parole, è un aumento dell’infiammazione locale, combinato con una riduzione della velocità di transito intestinale, che spiega gli effetti esacerbanti dello stress sull’IBD.

gestione dello stress

Secondo gli autori, questi risultati suggeriscono che il miglioramento dello stato mentale dei pazienti potrebbe rappresentare un aspetto importante del trattamento delle malattie infiammatorie intestinali e possibilmente di tutte le malattie che coinvolgono l’infiammazione.

Vediamo che sempre più persone hanno difficoltà ad adattarsi alla follia che caratterizza i tempi moderni, che può portare allo sviluppo di molti problemi psicologici come stress cronico, ansia e depressione.

Poiché questi disturbi mentali possono, a loro volta, influire sulla salute fisica, sembra quindi auspicabile adottare un approccio olistico al trattamento della malattia che tenga conto dell’interazione tra corpo e mente.

“Una mente sana risiede in un corpo sano”, ha detto il filosofo e ricercatore greco Talete di Mileto, più di sei secoli prima della nostra era. Parole che sono ancora rilevanti quasi 2.700 anni dopo.

