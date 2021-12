I 5 peggiori aumenti di Proximus e Orange

Scusate gli affitti pagati per VOO e Telenet

Per giustificare questo aumento, l’operatore nel novembre 2021 ha invocato un aumento degli “affitti” pagati a VOO e Telenet per l’utilizzo delle loro reti via cavo, prezzi più elevati per modem e set-top box a seguito di una carenza globale di chip per computer , e l’inflazione dei costi del lavoro e dell’energia. Dopo che l’acquisizione di VOO da parte di Orange è stata formalizzata, l’argomento “affitti” diventa nullo e in parte invalido. Semplice compensazione, la velocità di tutte le connessioni Internet di base di Orange passerà da 100 Mbps a 150 Mbps (Mbps) il prossimo anno.