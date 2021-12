La bolletta elettrica per i belgi costava il doppio di quella francese, è saltata di 450 euro in un anno

L’importo annuale della fattura (IVA inclusa) per un cliente residenziale in Belgio è diminuito da 936,49 € nel 2019 a 869,86 € a novembre 2020 e a 1321,98 € a novembre 2021. Se i residenti di Bruxelles risultano inferiori a tale importo con una fattura di 1.254,90 Euro, il vallone è molto più alto di 1.391,77 Euro. Nelle Fiandre l’importo è di 1.319,37 euro.

Per i clienti professionali, questa stessa bolletta, dopo essere scesa da 10.620,71 euro (2019) a 9.789,93 euro (2020), è balzata nel 2021 a 14.866,70 euro.

“Il 2020 è stato sinonimo di un calo storico dei prezzi dell’energia dovuto all’arrivo del coronavirus. Sebbene la maggior parte dei belgi si sia trovata a lavorare da remoto, molte industrie hanno dovuto chiudere i battenti, il che ha comportato la chiusura di molte aree di produzione. e quindi requisiti naturalmente ridotti Consumo energetico e elettrico. [..] Al contrario, nel 2021, le attività economiche hanno ripreso il loro corso, il che ha dato impulso alla domanda e, di conseguenza, ai prezzi nei mercati all’ingrosso. Di conseguenza, i prezzi fissati dai fornitori commerciali sono stati rivisti al rialzo”., Analisi Wikipower.

Quanto alla differenza tra regioni, essa deriva in particolare dai costi di rete applicati dagli Operatori della Rete di Distribuzione (DSO). “Questo elemento di costo consente loro di mantenere la rete nel suo insieme e di svolgere i vari compiti loro assegnati (lettura dell’indice, connessione dei contatori, ecc.). Questa discrepanza nei costi di rete incoraggia la riflessione. Mette in dubbio la legittimità dei nostri governi regionali ad essere eterogenei nell’ammontare dei loro canoni di rete”L’azienda continua.

Singolare in doppio tra Francia e Belgio

Tra l’altro? Il confronto del Belgio con i suoi vicini non è molto soddisfacente per il nostro Paese. Con un conto annuale di 1.321,98 euro, il Belgio è solo leggermente avanti rispetto alla Germania con 1.334,46 euro. Seguono Regno Unito (1233,93 euro), Paesi Bassi (1047,15 euro) e Francia (682,16 euro) con un ampio margine. In altre parole, il conto dei belgi è due volte superiore a quello dei loro vicini francesi.

“Se la Francia è in cima alla classifica dei paesi più economici in termini di energia elettrica, è principalmente grazie all’energia nucleare. Infatti, grazie a 58 reattori, la Francia produce oltre il 70% dell’elettricità. A prezzi bassi e quindi permette di rifornire la maggior parte delle famiglie del Paese”Dettagli della Compagnia. Al contrario, la Germania e il suo 31% di energie rinnovabili subiscono costi più elevati. Senza contare che la Germania, a differenza della Francia, esporta su larga scala l’energia verde che produce.

Ma oltre all’importo totale, ci sono anche evidenti differenze nel contenuto della fattura. Quindi, se la Francia detiene il titolo del paese con il conto più basso, è in particolare perché La più alta imposta sul valore aggiunto [en Belgique] e tra i nostri vicini tedeschi (19% in Germania e 21% in Belgio)”. In Belgio, la maggiorazione (250,58 €) e l’IVA (227,15 €) … rappresentano il 34,35% dell’importo totale. Quindi la componente di potenza, che è di 580,21 euro, rappresenta “solo” il 41,69%. Se l’imposta sul valore aggiunto è alta come in Belgio, la componente energetica dei Paesi Bassi (679,73 euro su un totale di 1047,15) rappresenta il 64,91% della bolletta…

“Se questo Paese è al quarto posto della classifica, allora grazie al governo, che ha giudicato l’approvvigionamento energetico un bisogno fondamentale, ha attuato il “taglio energetico” (Rimborso), che corrisponde effettivamente alla riduzione d’imposta. Nel 2021 tale importo ammontava a 558,56 euro a famiglia”, ancora diapositive Wikipower, di cui Analisi completa disponibile sul sito web della società.