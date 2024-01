Hubble ha scoperto il vapore acqueo nell'atmosfera di un pianeta leggermente più grande della Terra!

Sono passati quasi 30 anni dalla scoperta del primo esopianeta in orbita attorno a una stella nella famosa sequenza principale. Ormai ne conosciamo migliaia e speriamo, con James Webb, di fare importanti scoperte riguardo alla loro composizione AmbienteAmbiente Di questi esopianeti quando lo avranno. Ovviamente nel prossimo futuro speriamo di scoprire le impronte digitali biometriche in questo modo, ma non sarà facile perché l’idea stessa dell’impronta biometrica non è autoesplicativa. Come possiamo infatti essere sicuri che la formazione di certe atmosfere sia effettivamente influenzata da forme di vita e non da processi puramente abiotici come dicono nella loro terminologia gli esobiologi?

Nel frattempo continuiamo a fare interessanti scoperte riguardanti gli esopianeti, come un gruppo di ricercatori guidati da… Scienziati di astronomiaScienziati di astronomia Canadesi che hanno utilizzato il telescopio spaziale Hubble per determinare l'ora Transiti planetariTransiti planetari Parte della composizione dell'atmosfera di un pianeta con un raggio circa doppio di quello della Terra, che lo colloca nella classe dei sottopianeti.NettunoNettuno.

Per vostra informazione, ricordiamolo Super TerraSuper Terra La sua massa varia da una a dieci volte la massa della Terra, mentre un sottopianeta di Nettuno è un pianeta con un raggio minore di Nettuno, sebbene la sua massa sia maggiore. Infine, un proto-Nettuno è un pianeta meno massiccio di Nettuno ma simile a Nettuno in quanto ha una densa atmosfera di idrogeno ed elio.

In questo caso, il pianeta sub-Nettuno osservato da Hubble si chiama GJ 9827 d. Come suggerisce il nome, fa parte di un sistema planetario in orbita attorno alla Terrauna stellauna stella GG 9827, A Una donna che arrossisceUna donna che arrossisce A 97 Anno luceAnno luce IL SullySully Nel costellazionecostellazione Subordinare PesciPesci. cervo PortaPorta Numero 9827 nel catalogo Gliese-Jahreiss (dal nome degli astronomi Wilhelm Gliese e Hartmut Jahreiss) che tenta di elencare tutte le stelle a una distanza inferiore a 25 Un parsecUn parsec nella Terra.



Un'atmosfera planetaria ha una firma spettrale che rappresenta la sua composizione chimica, ma anche la sua composizione in nuvole e "foschia". Grazie a diverse tecniche è possibile determinare le proprietà fisiche e chimiche dell'atmosfera di un pianeta extrasolare. Queste tecniche includono: transito spettrale, transito secondario o eclissi, osservazione spettrale diretta del pianeta o anche osservazione del pianeta in diverse fasi attorno alla stella per misurare i cambiamenti temporali e stagionali.

Un'atmosfera composta quasi interamente da vapore acqueo?

Come descritto in un articolo pubblicato su Lettere del diario astrofisico Che puoi trovare gratuitamente su arXivoltre ad un comunicato stampa di Istituto Trottier per la ricerca sugli esopianetiGJ 9827 d potrebbe essere un esempio di un nuovo tipo di pianeta la cui atmosfera è costituita principalmente da vapore acqueo.

Questa è la conclusione raggiunta dai membri del team guidato da scienziati dell'Università di Montreal e commentata in questo comunicato stampa Bjorn Benekemembro del gruppo di ricerca, professoreAstrofisicaAstrofisica Nell'UdeM e Pierre Alexis Royuno studente di Björn Beneke e autore principale dello studio.

Per rilevare la presenza di vapore acqueo nell'atmosfera del pianeta GJ 9827 d, il telescopio è stato utilizzato per tre anni per sorprendere 11 esopianeti in transito davanti alla sua stella. Poi la luce che attraversava l'atmosfera di GJ 9827 d tradiva delle striatureAssorbimentoAssorbimentoUn tipo di codice a barre per i composti chimici esistenti che possono essere rilevati utilizzando gli strumenti di Hubble.

Precisiamo subito che, anche se il raggio di GJ 9827 d è circa il doppio del raggio della Terra, Ruota in orbitaRuota in orbita In soli 6,2 giorni come lo conosciamo dalla sua scoperta nel 2017 da parte del defunto telescopio spaziale Kepler della Terra. NASANASA. L'atmosfera dell'esopianeta è quindi calda, con una temperatura media di 430 gradi Celsius, equivalente alla temperatura dell'inferno di Venere.



Un giovane Nettuno sarebbe migrato?

La scoperta è stata descritta in questi termini da Björn Beneke: “ Questa sarà la prima volta che potremo dimostrare direttamente, attraverso il rilevamento atmosferico, che attorno ad altre stelle esistono pianeti con atmosfere ricche di acqua. Ciò rappresenta un passo importante verso una migliore comprensione della diversità delle atmosfere Pianeti rocciosiPianeti rocciosi ».

Tuttavia, AstrofisiciAstrofisici Non è ancora noto se l’atmosfera di GJ 9827 d contenga una piccola quantità di vapore acqueo in un’atmosfera estesa ricca di idrogeno, o se sia costituita principalmente da acqua, idrogeno più leggero o elio, avendo abbandonato la gravità del pianeta per un periodo di tempo. Infatti, come con il vapore di A liquidoliquido Caldo, in questo caso GasGas L'atmosfera di un pianeta extrasolare attraverso la radiazione della nana rossa.

C’è anche incertezza su due possibili scenari per l’origine di GJ 9827d.

Inizialmente, l’esopianeta simile a Nettuno aveva un’atmosfera ricca di acqua, inizialmente ricca di ghiaccio circondata da un’atmosfera di idrogeno ed elio. Sarebbero quindi migrati, facendo potenzialmente evaporare l’atmosfera primaria e la Terra fontefonte ghiaccio. In questo caso per Björn Beneke, ” È possibile che il pianeta GJ 9827d sia per metà acqua e per metà roccia: un piccolo nucleo di roccia circondato da uno spesso strato di vapore acqueo. ».

Nel secondo caso, nell'atmosfera di GJ 9827 d ci sarebbero solo tracce di vapore acqueo perché si è formato vicino alla sua stella, e quindi con un basso contenuto di acqua.

« Finora non siamo stati in grado di rilevare direttamente un’atmosfera come questa Piccolo pianetaPiccolo pianeta. Stiamo pian piano riuscendo in questa sfida tecnica. Mentre studiamo i pianeti più piccoli, ci aspettiamo di trovare mondi privi di idrogeno, che hanno atmosfere simili alla nostra. VenereVeneredominato da Diossido di carbonioDiossido di carbonio “, conclude Björn Beneke.

Ovviamente, James Webb sarà coinvolto in questa ricerca.