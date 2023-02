Quali sono i benefici dei broccoli?

Proprietà nutrizionali dei broccoli crudi

Allarme bomba nutrizionale all’orizzonte! I broccoli sono uno degli alimenti la cui ricchezza di micronutrienti è inversamente proporzionale al suo basso valore energetico. In breve, lo è Poche calorieÈ ricco di vitamine, minerali, oligoelementi e antiossidanti.

nel mezzo 35 calorie per porzione da 100 gI broccoli sono una delle poche verdure che contengono meno carboidrati (1,7 g/100 g), proteine ​​(3,95 g/100 g) e fibre (2,9 g/100 g).

Tra le tante vitamine che fornisce, ce ne sono Una quantità eccezionale di vitamina CChe contengono il doppio della ricchezza delle arance, ma anche ricche di vitamina K e B9. Anche i broccoli sono molto dotati vitamine E e dentro provitamina A (sotto forma di beta-carotene), vitamine ad attività antiossidante, che combattono i danni dei radicali liberi. Sul lato metallico, a bizzeffe: Calcio, potassio, fosforo e magnesio Mostra rubare. E gli oligoelementi non sono esclusi, in grandi quantità di Zinco, manganese, rame, nichel, fluoro, cobalto, iodio e selenio.

Infine, come tutte le sue cugine crocifere, i broccoli contengono composti solforati sotto forma di glucosinolati e sulforafano, entrambi responsabili del suo gusto deciso e degli effetti protettivi contro molti tipi di cancro.

Benefici per la salute di questo ortaggio crocifero

Poche calorie, abbondanti fibre, abbondanti antiossidanti e composti solforati dai riconosciuti benefici: tutto contribuisce a rendere i broccoli un ortaggio sano.

Prevenzione del cancro alla prostata

I composti solforati presenti nelle verdure crocifere, specialmente nel cavolfiore, sono noti per il loro effetto protettivo contro il cancro. In un rapporto del 2018, il World Cancer Research Fund (WCRF) sottolinea il suo interesse nella prevenzione di vari tipi di cancro. READ Salute virtuale per tutti

Sotto l’influenza di un enzima chiamato mirosinasi, i glucosinolati contenuti nei broccoli vengono convertiti – all’interno della pianta o nel corpo umano – negli isotiocianati. Numerosi studi hanno dimostrato che queste molecole impediscono agli agenti cancerogeni di causare danni alle cellule.

L’effetto dei broccoli sulle cellule tumorali sarà particolarmente efficace nel cancro alla prostata, che è il secondo tipo di cancro più diagnosticato al mondo!

Due studi recenti (1 e 2) hanno cercato di verificare questa ipotesi e comprenderne i meccanismi.

Alleato della perdita di peso

I broccoli sono una delle verdure con il minor numero di zuccheri e calorie, il che lo rende davvero Perfetto ortaggio dimagrante. A ciò si aggiunge l’alto contenuto di fibre solubili e insolubili, che aiutano a limitare e favorire l’assorbimento di zuccheri e grassi da un pasto. Sensazione di pienezzae il suo Indice glicemico Troppo basso (15) per consentire Riduzione dei picchi insulinici dannosi per la linea.

Pertanto, si consiglia vivamente di includere regolarmente i broccoli nel menu quando si osserva il peso!

Malattia cardiovascolare

Secondo uno studio riportato nell’aprile 2018 dal quotidiano britannico Guardianoil consumo di broccoli sarebbe associato a a Diminuzione del rischio cardiovascolare. E lo studio, che ha incluso 950 donne dai 70 anni in su, lo ha dimostrato Coloro che mangiavano più broccoli avevano pareti arteriose più sottili, e quindi esente da aterosclerosi. Buone notizie quando sai che l’aterosclerosi, che corrisponde allo spessore delle pareti delle arterie, corrisponde a uno dei maggiori rischi di malattie cardiovascolari.

Inoltre, la fibra di broccoli aiuta a ridurre il livello di sangue cattivo colesterolo (colesterolo LDL), un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. READ Il Quebec meridionale riceverà i suoi primi fiocchi di neve questa settimana?

I broccoli fanno bene allo stomaco?

Mangia regolarmente i broccoli Elimina l’Helicobacter pylori, una delle principali cause di cancro allo stomaco. In ogni caso, è quanto suggeriscono i risultati di uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (3). Il responsabile di questo effetto protettivo è il sulforafano (un composto di zolfo), che ucciderebbe i batteri sia all’interno che all’esterno delle cellule, bloccando l’infezione e Eviterebbe la formazione di tumori allo stomaco.

I broccoli fanno bene al fegato?

I broccoli avranno un doppio effetto protettivo sul fegato: da un lato, potrebbero svolgere un ruolo Un ruolo importante nella prevenzione del cancro al fegatoD’altra parte, parteciperai alla lotta contro lo sviluppo fegato grasso chiamato anche “malattia del fegato grasso” o “malattia della soda”, che può trasformarsi in cancro al fegato.

Questa pianta crocifera agisce riducendo l’assorbimento dei grassi e diminuendo la produzione di grasso nel fegato. Buone notizie per coloro che soffrono obesità che avrebbe una probabilità 5 volte maggiore di sviluppare il cancro al fegato.

Per un effetto convincente, sarà necessario mangiare in mezzo 3 e 5 porzioni di broccoli a settimana.

Si possono mangiare i broccoli crudi o devono essere cotti?

Il broccolo è un ortaggio che può essere consumato crudo: tritato o grattugiato in insalata, oppure come antipasto, separando le cimette e immergendole in una salsa (hummus, tzatziki, salsa allo yogurt).

Questo è il modo più corretto, perché il sulforafano – sostanze note per le loro proprietà antitumorali – vengono parzialmente distrutte durante la cottura.

Ma, I broccoli crudi possono essere mal tollerati e causare gonfiore nelle persone che soffrono di Sindrome dell’intestino irritabile (II). Una volta cotto, le sue fibre si ammorbidiscono e diventano meno irritanti. READ C'è qualcosa che non va nel Quebec

