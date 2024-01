Dopo i 40 anni i controlli medici regolari riducono il tasso di mortalità

Notizia

Dr. Gerald Kirzik (Direttore medico di Doctissimo)



Spesso la medicina mira ad essere sempre più terapeutica. Questo cambiamento fornisce risultati concreti e pone il paziente al centro della gestione del proprio capitale sanitario. Un recente studio inglese ha dimostrato che controlli medici regolari possono ridurre il tasso di mortalità.

Hai mai pensato di sottoporti ad un controllo medico completo? Nel Regno Unito, questa procedura viene offerta agli adulti di età compresa tra 40 e 74 anni, una volta ogni cinque anni. Un modo per prevenire le malattie che possono verificarsi e ridurre i decessi.

Una visita medica completa, eseguita una volta ogni 5 anni

In questo studio volto a valutare l’utilità degli “screening” sanitari, gli epidemiologi dell’Università di Oxford e dell’Alan Turing Institute di Londra hanno confrontato lo stato di salute dei partecipanti ad un programma di prevenzione offerto dal Servizio Sanitario Nazionale britannico (NHS), con quelli di controllo casi selezionati dalla popolazione generale. Sono state analizzate le cartelle cliniche di circa 100.000 persone, con un follow-up medio di nove anni. Hanno quindi potuto effettuare la valutazione solo una volta.

Malattie rilevate in precedenza

Risultato: tra le persone che hanno beneficiato di questa valutazione, gli scienziati hanno notato una diminuzione del numero di diagnosi di demenza, infarto miocardico, fibrillazione atriale, insufficienza renale acuta, cirrosi, ecc. Nel complesso, hanno notato anche un tasso di mortalità più basso. D'altro canto, hanno segnalato un aumento delle diagnosi di ipertensione e colesterolo, nonché di malattie croniche ai reni o al fegato.

Dr. Gerald Kerzik: “Quaranta anni sono un’età fondamentale per valutare la situazione”

Secondo il dottor Gerald Kirzik, medico d’urgenza e direttore medico di Doctissimo, “È una buona idea sottoporsi a un controllo sanitario all’età di 40 anni, perché è un’età cruciale“Questo è il momento della vita in cui iniziamo a identificare i fattori di rischio e possiamo sottoporci allo screening”.Questa rappresenta anche una fotografia in un momento particolare, che può servire da riferimento per il resto.“Il dottore aggiunge.”Questo studio dimostra che la prevenzione funziona!“.

Quali problemi di salute dovresti monitorare?

Per eseguire un controllo sanitario, ecco gli elementi sanitari che dovrebbero essere valutati, monitorati ed eventualmente corretti in base alle proprie esigenze:

Valutazione dei fattori di rischio: L'operatore sanitario valuta la tua storia medica, la storia familiare, le abitudini di vita (dieta, attività fisica, fumo, consumo di alcol) e le esposizioni professionali;

L'operatore sanitario valuta la tua storia medica, la storia familiare, le abitudini di vita (dieta, attività fisica, fumo, consumo di alcol) e le esposizioni professionali; E Belan Sanguine , Con esami del sangue per valutare colesterolo, glucosio, trigliceridi e altri indicatori del sangue;

Con esami del sangue per valutare colesterolo, glucosio, trigliceridi e altri indicatori del sangue; Misurazione della pressione sanguigna Ciò consente di rilevare potenziali differenze che potrebbero indicare un’elevata pressione sanguigna, che è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari;

Ciò consente di rilevare potenziali differenze che potrebbero indicare un’elevata pressione sanguigna, che è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari; Valutazione della massa corporea Calcolando il tuo BMI, per valutare se il tuo peso rientra nel range considerato sano;

Calcolando il tuo BMI, per valutare se il tuo peso rientra nel range considerato sano; Screening del diabete con un test della glicemia che può essere eseguito per valutare la tolleranza al glucosio e rilevare un possibile diabete di tipo 2;

con un test della glicemia che può essere eseguito per valutare la tolleranza al glucosio e rilevare un possibile diabete di tipo 2; E Valutazione oftalmologica Per rilevare problemi alla vista, come miopia, ipermetropia o disturbi oculari legati all'età;

Per rilevare problemi alla vista, come miopia, ipermetropia o disturbi oculari legati all'età; Esame dentale Per prevenire possibili problemi ai denti e alle gengive.

Per prevenire possibili problemi ai denti e alle gengive. E screening del cancro, A seconda della storia familiare e delle raccomandazioni mediche, possono essere offerti test specifici, come mammografie o screening del cancro del colon-retto;

A seconda della storia familiare e delle raccomandazioni mediche, possono essere offerti test specifici, come mammografie o screening del cancro del colon-retto; Consigli per uno stile di vita sanoSeguire una dieta equilibrata, fare esercizio fisico, gestire lo stress o dormire per mantenere una buona salute.

In Francia, da settembre 2022, tutti possono beneficiare di una visita medica gratuita per valutare la propria salute fisica e mentale alle età di 25, 45 e 65 anni.