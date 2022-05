HUAWEI ha lanciato un perfetto telefono con fotocamera da 108 MP con super ricarica da 66 W – HUAWEI Nova 9 SE in Nigeria

È dotato di fotografia HD da 108 MP, super ricarica Huawei da 66 W, design straordinario, esperienza di video vlogging creativa e sagge funzionalità di EMUI 12.

Huawei Consumer Business Group (BG) ha annunciato che HUAWEI nova 9 SE è ora disponibile in Nigeria, una nuova aggiunta di fascia media alla famiglia di prodotti HUAWEI nova 9 dinamica, elegante ed elegante, progettata per le giovani generazioni. Caratterizzato da caratteristiche innovative ed elementi di design all’avanguardia che daranno nuova ispirazione al suo potente sistema di telecamere e alle capacità video integrate.

Progettata per i giovani consumatori, la famiglia HUAWEI nova 9 offre smartphone di fascia media di alta qualità e ben progettati con funzionalità all’avanguardia. HUAWEI nova 9 ha causato una frenesia tra gli utenti ed è stato un successo immediato che ha catturato i cuori dei consumatori. Il a fait ses débuts avec un tout nouveau coloris que Huawei a nommé – Couleur n° 9. crowd.

Come nuovo membro della famiglia nova 9, HUAWEI nova 9 SE incorpora un sistema di fotocamere HD da 108 MP che offre una qualità dell’immagine eccezionale in modalità HD. Che tu stia fotografando paesaggi, ritratti, architettura o altro, di giorno o di notte, HUAWEI nova 9 SE cattura in dettaglio ciò che vedi davanti ai tuoi occhi. Supporta anche velocità di ricarica ultra elevate con HUAWEI SuperCharge da 66 W per garantire un’esperienza fluida. Inoltre, i nuovi miglioramenti EMUI 12 forniscono prestazioni fluide e sinergia tra lo smartphone e altri prodotti Huawei.

HUAWEI nova 9 SE sarà disponibile in 3 colori scintillanti: Crystal Blue, Pearl White e Night Black in Nigeria il 3 maggio 2022, quando potrai ricevere regali gratuiti al prezzo di N183.900 dalle piattaforme online Huawei e dai rivenditori autorizzati

HUAWEI Nova 9 SE

“Con il lancio di HUAWEI nova 9 SE, Huawei offre un’eccellente esperienza di fotografia sociale ai giovani utenti in Nigeria”, ha affermato Fangxiangzhi, Country Director di Huawei Consumer Business Group. La famiglia nova 9 è progettata per connettere Huawei con le nuove generazioni di consumatori e oggi siamo entusiasti di espandere la nostra gamma di prodotti per smartphone con il lancio di HUAWEI nova 9 SE. Con potenti aggiornamenti hardware e integrazione del sistema operativo, HUAWEI nova 9 SE è dotato di uno straordinario sistema AI Quad Camera da 108 MP insieme a un’entusiasmante gamma di funzionalità di video blog, offrendo agli utenti più modi per creare video coinvolgenti e, infine, stimolare nuova ispirazione.

Cattura la tua storia con la Quad Camera AI

HUAWEI nova 9 SE è dotato di un sistema a quattro fotocamere da 108 MP che include una fotocamera principale da 108 MP, un obiettivo grandangolare da 8 MP, un obiettivo bokeh da 2 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Con più pixel, la fotocamera principale ultra nitida da 108 MP (apertura f/1.9) aiuta gli utenti a conservare meglio i dettagli e produrre immagini emozionanti ad alta risoluzione e offre immagini cristalline in modalità ad alta risoluzione; Crea immagini senza perdita di dati anche se ingrandite tre volte. La fotocamera principale è dotata di un ampio sensore da 1/1,52 pollici, per fornire un’eccellente risoluzione e sensibilità alla luce. Garantisce la massima nitidezza in tutte le immagini, fornendo al contempo prestazioni eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione.

HUAWEI nova 9 SE dispone anche di una fotocamera frontale grandangolare (equivalente a 2,0 µm, apertura f/2,2) con AI Beauty per farti apparire bene nei tuoi scatti. Supporta anche il passaggio automatico alla modalità grandangolare quando si gira il telefono di lato, rendendo più facile scattare selfie di gruppo.

Il potere è a portata di mano

Con HUAWEI nova 9 SE, il tempo di ricarica è ridotto al minimo, grazie al supporto HUAWEI SuperCharge da 66 W, che impiega solo 15 minuti per caricare il telefono al 60% o 36 minuti per caricarlo completamente. Garantito dalla certificazione TÜV Rheinland Safe Fast Charging, HUAWEI nova 9 SE offre agli utenti un’esperienza di ricarica rapida e sicura.

HUAWEI nova 9 SE è completato da un sistema di raffreddamento altrettanto potente: un sistema di dissipazione del calore in grafene. Ciò significa che il dispositivo può essere completamente funzionante pur rimanendo fresco al tatto, anche durante lo streaming di video.

Design straordinario

HUAWEI nova 9 SE è dotato di uno straordinario display FullView con gamma di colori HUAWEI P3 da 6,78 pollici, che garantisce esperienze visive straordinarie con immagini fluide, colori vividi e dettagli incredibili. Costruito secondo gli stessi standard estetici del suo predecessore, HUAWEI nova 9 SE presenta cornici ultrasottili ciascuna di soli 1,05 mm di spessore e un corpo ultrasottile di soli 7,94 mm di spessore. Una nuova strada di colori è disponibile in Crystal Blue, realizzata in vetro 3D per un effetto lucido e una texture cristallina utilizzando una tecnologia di nanotexture a doppio rivestimento. Inoltre, il modulo della fotocamera del nova Star Orbit Ring offre una abbagliante rifrazione simile a una stella che accentua lo stile sofisticato del dispositivo.

Crea un vlog per ispirare la vita di tutti i giorni

Il modo in cui consumiamo i contenuti sta cambiando. Con l’avvento dei vlog, HUAWEI nova 9 SE è ricco di funzionalità innovative che rendono più facile per gli utenti esprimersi attraverso i video. Con la registrazione continua anteriore/posteriore, gli utenti possono passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore, consentendo loro di catturare senza interruzioni la loro storia in un unico file video. La registrazione video a doppia visualizzazione consente agli utenti di visualizzare la loro reazione in tempo reale agli eventi, utilizzando contemporaneamente sia la fotocamera anteriore che quella posteriore senza bisogno di modifiche.

HUAWEI nova 9 SE semplifica l’editing video con un clic di video ibrido, ricerca di immagini e creazione di video. Inoltre, con l’app Petal Clip, gli utenti possono scegliere facilmente tra una varietà di modelli e temi video prima di pubblicare i propri vlog sui social media in pochissimo tempo.

Nuova ispirazione nell’esperienza utente

Con EMUI 12, gli utenti possono godere di un’esperienza fluida anche dopo aver utilizzato il dispositivo per molto tempo. Con la comunicazione One Hop tramite Near Field Communications (NFC), HUAWEI nova 9 SE può accoppiarsi direttamente con altri dispositivi Huawei; La collaborazione tra dispositivi può essere creata con un solo tocco. Lo schermo può essere proiettato in modalità wireless o rispecchiato nella visione di HUAWEI, fornendo un’ampia visuale ideale per film e giochi. Quando si accoppia HUAWEI nova 9 SE con uno smartwatch, altoparlante o HUAWEI Vision Huawei, l’esperienza è intuitiva e facile.

Con il file system distribuito, HUAWEI nova 9 SE consente agli utenti di accedere ai file dal PC. In alternativa, gli utenti possono inviare file tra smartphone e altri dispositivi Huawei tramite Huawei Share o trasferire chiamate MeeTime a HUAWEI Vision e parlare con un massimo di 11 persone contemporaneamente per godersi lo schermo, l’immagine del dispositivo e altoparlanti più grandi.

AppGallery: affidabile, innovativa, facile da usare e sicura

In esecuzione su EMUI 12, HUAWEI nova 9 SE offre agli utenti un’esperienza intelligente, semplice e fluida. Su HUAWEI nova 9 SE è disponibile un’AppGallery affidabile, innovativa, facile da usare e sicura, dove gli utenti possono navigare, esplorare, trovare e scaricare facilmente un’ampia gamma di applicazioni di alta qualità.

Acquista ora Huawei nova 9 SE dai rivenditori autorizzati e ricevi regali gratuiti.

Visita https://consumer.huawei.com/ng/phones/nova9-se/ per saperne di più e acquistare online.