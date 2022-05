I Giochi estivi 2022 si terranno il 9 giugno 2022.

Parigi, 6 maggio. (Notizie Benin/Serata) –

Organizzatore Festival del gioco estivo, Jeff KeighleyÈ stato annunciato che la Video Games Conference di quest’anno si svolgerà il 9 giugno e presenterà approfondimenti del settore che possono essere visualizzati su varie e nuove piattaforme di streaming in sale IMAX selezionate.

Il Summer Games Festival è un festival che si tiene in estate dal 2020. Organizzato dal giornalista e presentatore Jeff Kelly, mira ad accogliere Eventi digitali, demo, annunci e notizie dall’industria dei videogiochi..

Il Summer Games Festival di quest’anno inizierà l’anno prossimo. 9 giugno Con una conferenza che inizierà alle 20:00 (ora spagnola), lo stesso Kelly ha annunciato tramite il suo account ufficiale a Account Twitter.

Abbiamo un appuntamento! non perdere #SummerGameFest Andrà in diretta giovedì 9 giugno alle 11:00 PT / 14:00 ET / 18:00 GMT. Organizzo uno spettacolo dal vivo tra industrie. Annunci e rivelazioni di giochi + giornata degli sviluppatori. Ci sono diversi eventi in programma per giugno, controlla https://t.co/Hp7WuLrjXk. pic.twitter.com/NCfvdjNMXk – Jeff Kelly (@geoffkeighley) 5 maggio 2022

Il signor Keighley ha confermato che tornerà per presentare l’evento. Inoltre, in un altro tweet, ha anche introdotto a In collaborazione con IMAX Per essere proiettato dal vivo (e in sale selezionate in paesi selezionati) quest’anno vengono presentati e organizzati anche il Summer Games Festival e i Game Awards, la cerimonia di premiazione annuale che premia i migliori giochi di ogni categoria alla fine dell’anno.

Puoi seguire il Summer Games Festival in diretta sulle seguenti piattaforme YouTube, Twitch, Twitter e Facebook Libero. Keighley ha affermato che la partnership con IMAX è solo un altro modo per riunire la comunità per assistere all’evento.

Per chi chiede, sì, #SummerGameFest Lo streaming continuerà gratuitamente su YouTube, Twitch, Twitter, Facebook e molti altri luoghi. IMAX è solo un altro/nuovo modo per stare insieme alla community per guardare lo spettacolo, se ti piace! – Jeff Kelly (@geoffkeighley) 5 maggio 2022

Questo festival si svolgerà anche tre giorni prima della conferenza congiunta Xbox e Bethesda Games, che si terrà il 12 giugno alle 19:00 CET.

Il Summer Games Festival coincide con l’assenza dell’E3 di quest’anno, che è stato cancellato sia in formato fisico che digitale dalla Entertainment Software Association (ESA), l’associazione di categoria per l’industria dei videogiochi negli Stati Uniti.