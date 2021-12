Huawei 64GB Family Tablet costa solo €159 per Natale

Huawei MatePad T10s è un tablet touch screen entry-level del produttore cinese. La versione da 64GB viene solitamente proposta a 229€, ma Fnac abbassa il prezzo a soli 159€ durante il periodo natalizio, con consegna garantita entro il 25 dicembre.

Devi scegliere il tablet in base alle tue esigenze. Se hai bisogno di un dispositivo ad alte prestazioni con cui lavorare, possiamo solo consigliare l’iPad Pro o il Samsung Galaxy Tab S7. Ma, se ne vuoi solo uno per navigare in Internet e i tuoi bambini possono giocare, un tablet come Huawei MatePad T10s è più che sufficiente, soprattutto ora che ha 70€ di sconto.

Punti chiave di Huawei MatePad T10s

Tablet da 10,2 pollici Full HD+

Abbastanza potenza per l’uso classico e 2D

Batteria per più giorni e ricarica rapida tramite USB-C

Invece dei soliti 229,99€, Huawei MatePad T10s è attualmente disponibile nella versione 3+64 GB Al prezzo di 159,99 euro sul sito Fnack, ovvero uno sconto istantaneo del 31%.

Design classico con un bellissimo schermo

Huawei MatePad T10s sembra un classico tablet touchscreen, con un semplice retro (qui in blu scuro) dove c’è un sensore di immagine da 5 MP e la sua parte anteriore mostra un ampio bordo attorno allo schermo. Quest’ultimo occupa ancora l’80% della vetrina e ha la particolarità di essere molto ampio, con un diametro di 10,1 pollici. È una dimensione abbastanza comoda per la visualizzazione di contenuti su Internet, soprattutto perché la definizione Full HD + di 1920 x 1200 pixel può visualizzare molte informazioni.

Prestazioni più che sufficienti per il prezzo

Per 159€, ovviamente non dovresti aspettarti un tablet in grado di eseguire qualsiasi app golosa, ma il processore Kirin 710A (2GHz) supportato da 3GB di RAM per il MatePad T10s è una configurazione ampia. le tue serie e i tuoi film senza rallentare. Sarai anche in grado di giocare ad alcuni giochi 2D che non richiedono molte risorse, come molti giochi educativi. Per quanto riguarda l’autonomia con la batteria da 5100 mAh, può durare fino a diversi giorni (tra 2 e 3) a seconda dell’utilizzo quotidiano, e la ricarica avviene velocemente tramite la porta USB-C del tablet.

Esperienza sicura per i bambini

Trattandosi di un brand Huawei, è chiaro che il tablet qui presentato non include i servizi Google, ma Huawei Mobile Services. Quindi sarà necessario scaricare tramite la galleria dell’app e, se non riesci a trovare quello che stai cercando, c’è sempre Petal Search per trovare l’apk. Una delle tue app preferite. Quindi tutto è perfettamente completo, anche con l’app Kids Corner. Quest’ultimo consente la creazione di 6 livelli di protezione visiva per fornire un’esperienza visiva ottimale e sicurezza per i più piccoli. I tuoi bambini potranno giocare e imparare in tutta sicurezza.

Il tablet che soddisfa le tue esigenze

Per scoprire quale modello si adatta meglio alle tue esigenze e soprattutto al tuo budget, ti invitiamo ora a consultare La nostra guida ai migliori tablet touchscreen nel 2021.

Scopri il confronto dei migliori tablet del momento per sapere quale scegliere, se per divertimento o per lavoro.

Per saperne di più

Per seguirci, ti invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Potrai leggere i nostri articoli e file e guardare gli ultimi video su YouTube.