Ecco tutti i colori previsti

Samsung presenterà senza dubbio il suo nuovo Galaxy S22 il 9 febbraio. Nel frattempo è appena uscito un nuovo dettaglio: i colori attesi.

il Samsung Galaxy S22 È lo smartphone più atteso all’inizio del 2022. Dovrebbe esserlo la sua presentazione ufficiale il 9 febbraio, non ci sono quasi dubbi al riguardo. Solo ieri siamo riusciti a scoprirlo i loro prezzi.

Questa volta il passeggero Conclusione Rilasciato tutti i colori previsti.

Samsung Galaxy S22 e S22 Plus

Le immagini del Galaxy S22 corrispondono a quanto visto nei leak precedenti. Quindi ci saranno quattro colori: nero, rosa, verde scuro e bianco. Per fare un confronto, il Galaxy S21 era disponibile in “Phantom Pink”, “Phantom Grey”, “Phantom White” e “Phantom Violet”. Il ritorno dell’opzione nera sul Galaxy S22 è una delle novità di quest’anno, così come questa colorazione verde. Per quanto riguarda la versione Piùdovremmo aspettarci gli stessi colori della versione classica.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Infine, ecco il Galaxy S22 Ultra, che vorremmo chiamare Galaxy Note 22 alla redazione. I colori sono spesso gli stessi della base S22 e S22 Plus ad eccezione del rosa, che è stato sostituito da una tonalità più scura.

Il nostro riepilogo video Samsung Galaxy S22

Abbiamo pubblicato un video per riassumere tutte le informazioni sui futuri Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. Consigliamo anche questo file Viene aggiornato regolarmente.

