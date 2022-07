Attraverso la porta sul retro, Anversa esce a Drita e passa al round successivo

L’Anversa, come all’andata, ha faticato a essere pericoloso. Grazie ai gol di Lorette Krasnicki e Michelangelo Baliquicha, Great Old si è qualificato per il turno successivo.

Dopo aver accettato la divisione all’andata, l’Anversa ha dovuto fare il lavoro al Drita per vedere il turno successivo. Determinati a raggiungere un traguardo storico per il club, i kosovari hanno pressato frontalmente. dal primo minuto, Alderweireld Costretto a concedere un corner ai fischi del pubblico di casa. L’Anversa reagisce dopo pochi istanti, ma con un tiro Janssen Respinto dalla difesa locale.

Il primo tiro al bersaglio viene dai piedi Manuel BensonDopo dieci minuti di gioco, un giocatore di 25 anni è stato mandato in porta, ma Maluku lo ha fermato. Cinque minuti dopo mette anche Simonovsky impantanarsi Contribuisci per la prima volta nel gioco. senza rischi.

In mezz’ora Jashari sfrutta un varco nella difesa di Anversa. A giudicare dalla profondità, l’attaccante kosovaro si è trovato faccia a faccia con il portiere dell’Anversa, ma il suo tentativo è stato respinto. John Potties. La fine del primo periodo sarà più ricca di sprechi tecnici rispetto alle fasi di gioco reali, e questo da entrambe le parti. The Great Old non è in grado di creare occasioni contro una squadra di Drita affermata, che fa affidamento sul gioco diretto per cercare di indebolire la propria linea difensiva n. 1.







L’Anversa inizia il secondo tempo con il possesso palla e troverai molto più facile trovare la buca. Pochi minuti dopo il ritorno dagli spogliatoi, Manuel Benson Il centro rotola completamente da destra. Venendo dalla seconda riga, Lorette Krasniki, un giovane produttore dell’accademia che stava festeggiando l’inizio della sua seconda carriera con Great Old, poi la scorsa settimana contro la stessa squadra di Drita, ha colpito di testa la palla nell’angolo più lontano e ha aperto le marcature. Il giocatore che ha giocato solo un minuto contro l’USM Saint-Gilloise nell’ultima partita della scorsa stagione festeggia così il suo primo gol da professionista. obiettivo principale.

al momento del gioco, Manuel BensonIl giocatore più importante di Anversa in questo confronto, ha perso il punto di rottura. Servito bene dalla sinistra, l’ex nazionale belga si ritrova in una buona posizione, girando leggermente a destra. Facendo il ruolo di difensore grazie a un trucco geniale, il portiere locale ha bloccato il suo servizio, posizionato in alto.

La fine della partita di Anversa non è molto rassicurante. In alcune occasioni, i giocatori d’attacco di Drita si trovano vulnerabili impantanarsi. Fortunatamente, la mancanza di incarnazione impedisce alla squadra del Kosovo di ritrovare la parità, nonostante sia stata completamente persa all’uscita del portiere di Anversa. La nazionale di Anversa cade sempre di più da quando la palla viene sprecata 0-2 Bensone non è più in grado di creare nuove opportunità.

Mentre giochiamo negli ultimi secondi di gioco, Anversa si gira velocemente su corner. Dopo lo scramble vicino alla superficie opposta, Miyoshi Riesce, interferendo, a fargli scivolare la palla Hanno finito Il che, molto brillantemente, assicura ufficialmente la qualificazione ad Anversa.

È una squadra poco convincente di Anversa che si è finalmente qualificata per le semifinali dei turni preliminari di questo campionato di conference. The Great Old affronterà il norvegese Lilleström, che ha sconfitto il finlandese SJK Seinäjoki nel turno precedente.