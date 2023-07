Hendrik van Krumburgh non vuole più correre rischi e sta valutando un trasferimento

Bart Verbruggen non c’è più e Hendrik van Krombrueg potrebbe conquistare la pole position ad Anderlecht. Ma l’ex portiere dell’Eupen ha ricevuto un’offerta dal Genk, vuole andare e non correrà più rischi durante la preparazione.

Venerdì lo Sporting Anderlecht ha disputato un’amichevole contro la squadra croata Lomotiva Zagreb (vittoria per 3-1). nel primo periodo, Colin Kousemans Partiva tra i pali dell’Anderlecht prima di lasciare il posto a Cheb Vanhout negli ultimi 25 minuti.

Dopo l’incontro, la RSCA ha ufficializzato l’arrivo di Kasper Dolberg, che partirà per allenarsi in Austria con i suoi nuovi colori, allo stesso modoHendrik van Cromburgassente per un motivo specifico, venerdì.

Infatti, l’ex portiere dell’Eupen ha ricevuto un’offerta dal Racing Genk, diventando il numero 2 di Martin Vandevoordt per una stagione prima di prendere il suo posto quando il portiere della nazionale spera di passare al Lipsia il 30 giugno 2024. Non volendo vendere il suo portiere a un potenziale diretto concorrente, portando a rallentare notevolmente i negoziati.

dalla sua parte, Van Cromburg Era convinto dal Racing Genk e voleva andare, tanto che non dovrebbe più giocare: non dovremmo vedere il portiere 30enne nelle gabbie dell’Anderlecht durante la preparazione, chi non vuole t rischiano di ferirsi e di compromettere il loro trasferimento.