Sabato l'Algeria è entrata nella cruna dell'ago contro il Burkina Faso. I Foxes sono stati guidati due volte dagli stalloni Hervé Coffey.

L'Algeria è ancora viva in questo torneo, ma faceva molto caldo. Dopo il primo pareggio contro l'Angola, sabato il Burkina Faso è andato due volte in vantaggio. Tuttavia, le volpi dominavano ampiamente gli ignari stalloni nella parte posteriore, soprattutto in testaHervè Covey, Cosa ti succede. Ma è Konate a scatenare il muro nei minuti di recupero del primo tempo (45+3, 0-1).

lasciato in panchina, Muhammad Ammoura Quindi Jamal Belmadi lo ha lanciato con successo. Il grande talento dell'Union Saint-Gilloise ha ravvivato completamente la partita algerina, e il veterano Baghdad Bounedjah ha pareggiato al 51' (1-1). Ma un calcio di rigore riporterebbe il vantaggio al Burkina Faso (71esimo, 1-2). Fino alla fine della partita ci siamo detti che l'Algeria rischiava di rimanere bloccata in un punto delle due partite.

Ancora una volta Bounedjah, al suo 25° gol in 61 partite internazionali e al suo terzo gol in questo torneo continentale, è colui che salverà l'Algeria al 90° minuto +5. Ma una cosa è certa: l'Algeria dovrà vincere contro la Mauritania alla terza giornata per qualificarsi direttamente…