La luce ha finalmente raggiunto la fine del tunnel di Daouda Peters. Il centrocampista difensivo ha lasciato temporaneamente la Juventus per una nuova avventura italiana. Un altro trasferimento all’estero: Marius Mwandelmadji ha lasciato liberamente Seraeng per raggiungere la Turchia. Entrambe le transazioni sono state ufficialmente completate.



L’FC Sodterol, un club italiano di serie B che è arrivato sesto in Serie B lo scorso anno, ha firmato Peters con la Juventus con un contratto di un anno. Il centrocampista ha giocato per il Club Brugge e lo Standard in passato, ma non è stato privo di cadute fisiche durante la sua carriera. Con il club di Second Division, Peters spera di iniziare la sua carriera sul serio.



Marius in Turchia

Anche Marius Seraing è ufficialmente partito. Era alla fine del suo contratto e dopo una buona stagione nella Jupiler Pro League, ha firmato per tre anni con il club turco Samsunspor. L’informazione è stata rivelata alla nostra redazione all’inizio di questa settimana ed è stata ufficialmente confermata oggi.